Терор місцевого населення

Чоловік у відео обурення не стримує, він кілька разів кричить до окупантів, що ті переїжджають його авто. Тих це не зупинило, замість того, аби об'їхати "ладу", військова автівка на авто наїхала.

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На відео видно, що автівка стояла на узбіччі дороги, військові легко могли оминути авто, але замість цього, п'яні загарбники вирішили поглузувати з чоловіка.

До слова, після контрнаступу наших військових на Харківщині, загарбники тікають в Бєлгород. Тож, це можуть бути одні із горе-втікачів, які заливають горе алкоголем.

Втім, росіяни ще до втечі з Харківщини перебуваючи на території Бєлгорода, поводили себе жахливо: п'янки, бійки з місцевими та навіть зґвалтування дівчат – про усе це вже давно повідомляли жителі російських прикордонних областей.

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Місцеві й без того налякані "бавовною", постійними вибухами та живуть у страху, що військові дії розгорнуться на їхній території. Втім, наші військові, якщо й перейдуть кордон, то точно не поводитимуть себе так, як їхні вояки.

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