Не имеет водительских прав: в Польше пьяный украинец сбил своего 1-летнего ребенка
Источник:gazeta.pl
Украинец наехал на своего 15-месячного ребенка, внезапно оказавшегося позади машины. На момент происшествия уровень алкоголя у него в крови значительно превышал допустимую норму.
Девочка получила серьезные травмы. Инцидент произошел 17 сентября в польском городе Гнезно.
Читайте также Украинка чуть не родила в поезде "Щецин – Перемышль": как закончилась история
Как оказалось, у мужчины, который пьяным сел за руль и травмировал дочь, нет водительского удостоверения.
По предварительным данным, нетрезвый гражданин Украины, не имеющий водительских прав, при попытке перепарковать автомобиль сбил своего 15-месячного ребенка, внезапно оказавшегося позади его автомобиля,
– рассказали в полиции.
Правоохранители задержали мужчину и взяли анализ крови для дальнейшего исследования. В ходе проверки выяснили, что на момент инцидента у отца ребенка уровень алкоголя в крови составил более двух промилле.
Девочку быстро доставили в больницу в Познани санитарной авиацией. Впоследствии стало известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии.
Инциденты и трагедии в Польше: последние новости
- 8 сентября около полуночи в Гданьске два пассажира такси оскорбляли и напали на 28-летнего водителя-украинца. Агрессивных пассажиров уже задержали правоохранители.
- В польском городе Сважендз погиб 14-летний подросток из Украины. Парень пытался спасти 13-летнюю девушку, севшую на рельсы в тот момент, когда ехал поезд. От полученных травм молодой человек погиб на месте, а девушка потеряла руку.
- Мужчину, следовавшего из Украины в Дубай, задержали в варшавском аэропорту Шопена. Гражданин ЮАР пытался провезти в своем багаже гранату и четыре патрона.