Не имеет водительских прав: в Польше пьяный украинец сбил своего 1-летнего ребенка

Украинец наехал на своего 15-месячного ребенка, внезапно оказавшегося позади машины. На момент происшествия уровень алкоголя у него в крови значительно превышал допустимую норму.

Девочка получила серьезные травмы. Инцидент произошел 17 сентября в польском городе Гнезно.

Читайте также Украинка чуть не родила в поезде "Щецин – Перемышль": как закончилась история

Как оказалось, у мужчины, который пьяным сел за руль и травмировал дочь, нет водительского удостоверения.

По предварительным данным, нетрезвый гражданин Украины, не имеющий водительских прав, при попытке перепарковать автомобиль сбил своего 15-месячного ребенка, внезапно оказавшегося позади его автомобиля,

– рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и взяли анализ крови для дальнейшего исследования. В ходе проверки выяснили, что на момент инцидента у отца ребенка уровень алкоголя в крови составил более двух промилле.

Девочку быстро доставили в больницу в Познани санитарной авиацией. Впоследствии стало известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Инциденты и трагедии в Польше: последние новости