Не має водійських прав: у Польщі п'яний українець збив свою 1-річну дитину
Джерело:gazeta.pl
Українець наїхав на свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду машини. На момент події рівень алкоголю у нього в крові значно перевищував допустиму норму.
Дівчинка отримала серйозні травми. Інцидент стався 17 вересня у польському місті Ґнєзно.
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Як виявилося, чоловік, який п'яним сів за кермо та травмував дочку, немає посвідчення водія.
За попередніми даними, нетверезий громадянин України, який не має водійських прав, під час спроби перепаркувати автомобіль збив свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду його автомобіля,
– розповіли в поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка та взяли аналізу крові для подальшого дослідження. Під час перевірки з'ясували, що на момент інциденту у батька дитини рівень алкоголю в крові становив понад два проміле.
Дівчинку швидко доправили до лікарні в Познані санітарною авіацією. Згодом стало відомо, що дитина перебуває у важкому стані.
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