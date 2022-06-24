В плен в Мариуполе россияне взяли врачей и раненых, – интервью с родственником военного медика

Юрий Кривцов вместе с женой Еленой – военные врачи и были распределены в Мариуполь. Сейчас многие медики оказались в российском плену. Связи с некоторыми не было до сих пор.

Одна из таких Елена. О том, как женщина спасла людей, отказалась оставить раненых и эвакуироваться из Мариуполя и впоследствии оказалась во вражеском плену – журналистам сайта 24 канала рассказал старший брат Юрия – Андрей.

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Лейтенант медицинской службы Елена была в 555 военном госпитале, расположенном в городе Мариполь. Около 15 марта туда сбросили авиабомбу – здание было разрушено, и оставшиеся медики разделились на две части и продлили работу.

Одна из них присоединилась к украинским военным, которые были на "Азовстали", другая – к находившимся в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича в 36-й бригаде морской пехоты. На сегодняшний день известно, что Елена вместе с другими медиками находятся в российском плену. Связи с ней так и не было.

"Был шанс выйти обходными тропами, но она осталась там"

Елена сейчас находится в русском плену. Расскажите о ней.

Елена – отличный врач, это хорошее дело, как говорится, ее. Она полностью отдавалась спасению людей. После того, как город попал в осаду и больница была разрушена, был шанс выйти из города обходными тропами. Но она осталась там.

Сказала, что она не может покинуть своих раненых, потому что ответственна за них. Это было одно из последних сообщений, которые мы получили от нее.

Сначала в Генеральном штабе мне сообщили, что она направлена в Донецк. Но потом была информация, что она попала в СИЗО №2 города Таганрог. К сожалению, никаких известий от нее мы не имеем, хотя прошло более двух месяцев.

Лейтенант медицинской службы Елена могла выйти из Мариуполя, однако не сделала этого / Фото из личного архива Андрея Кривцова

Как вы узнали, что она в плену?

Мы с братом узнали, что Елена попала в плен 12 апреля от семьи другого пленника, которому разрешили позвонить домой. Так вот, по состоянию на 21 июня, ни одно учреждение не уведомило нас о том, что Елена в плену. Ни моего брата, ни ее мужа, ни маму Елены. Никакого официального уведомления.

Елена, фото из плена / Фото предоставлено Андреем Кривцовым

Как работал военный госпиталь 555 в Мариуполе во время обороны города?

После начала вторжения в Мариуполь военный госпиталь 555 оставили в городе, его не вывезли. До середины марта госпиталь работал в штатном режиме. В разные городские больницы были откомандированы врачебно-сестринские бригады для обеспечения быстрого предоставления полноценной медицинской дороги.

К тому же количество раненых и травмированных было уже таким большим, что возможности госпиталей этому не соответствовали. Во время обороны врачи продолжали работать, спасали людей. Знаю истории, когда ночью под прикрытием темноты они уходили в город искать раненых.

Разрушенный Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

"На Заводе Ильича почти не было сооружений, которые можно использовать как защитные"

На заводе Ильича операционных не было. Использовалась операционная Мариупольская городская больница №1, недалеко от завода. 12 апреля один из военных сообщил жене, что здесь, на заводе Ильича, много бригад. 3 апреля попал в плен 503 батальона морской пехоты (часть 36-й бригады). И к 12 апреля в плен попали все остальные. Это все, что смог собрать со свидетельских слов.

Мы с братом получили известие 12 апреля, что военные с завода, скорее всего, попадут в плен. В отличие от "Азовстали" (который был как реальный бункер), завод Ильича почти не имел сооружений, которые можно было использовать как защитные. К вечеру 12 апреля получили еще одно известие, что 36-я бригада попала в плен, ну, и с ними и медики, которые были под их защитой.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, 2019 год / Фото Эльдара Сарахманова, УП

Сказали, что люди из госпиталя живы и будут вестись переговоры по их обмену (это по словам нескольких пленных, которым дали позвонить домой). 14 апреля получили больше информации. Что была большая неразбериха на заводе. Кроме этого, у них было много раненых. Люди, оставшись без командования, попали в плен.

Сколько врачей из 555 военного госпиталя находятся сейчас в плену?

Сложно сказать, данные скрывают. С самого госпиталя с завода Ильича точно видел списки около 25 врачей. Приблизительно столько же попало госпиталевских из "Азовстали". Но это если говорить только о врачах из 555-й больницы. Еще есть средний медицинский персонал (медсестры), водители медицинского транспорта, люди, относившиеся к медицинской части (связи и другие).

Кроме того, на заводе Ильича были еще военные врачи, попавшие из других подразделений. Так, например, капитан медицинской службы Клочихин Константин Михайлович. Он находился в Национальной гвардии Украины. "Остатки" их отряда пришли к заводу. Там же на заводе был и гражданский врач Дорошенко Сергей Владимирович, 25 февраля записавшийся медиком в терроборону. Еще были врачи из 36-й бригады.

Кроме того, были еще люди, которые вылетели вертолетами в помощь, когда город осадили. Это, например, лейтенант медицинской службы, анестезиолог из Днепровского госпиталя Юрик Мкртчян.

Где сейчас медики, если это известно?

После захвата медиков распределили на две группы – одна поехала в Донецк, другая – в Таганрог. Дальше информации больше не было. В Генеральном штабе, куда я позвонил 21 апреля, сказали, что из Донецка их распределили на четыре больницы. Две расположены в самом Донецке, две – где-то в области. В Таганрог, что в Ростовской области, якобы отправили двоих в СИЗО.

Потом в телеграм-канале опубликовали видео-ролик вроде Оленивку, что в Донецкой области, что там тоже есть часть врачей. На видео удалось идентифицировать Владимир Шапков и Юрика Мкртчяна.

Все данные об украинцах обнародованы исключительно по просьбе и согласию родственников.

Медики, которые сейчас в плену / Фото предоставлены Андреем Кривцовым:

Известно ли, сколько врачей 555-го военного госпиталя погибли?

К сожалению, такой информации у меня нет. Единственное, что знаю, это то, что попавшие в плен с завода врачи на тот момент остались все живы.

"В плену есть раненые и лечащие их врачи"

Что известно о пациентах из этого госпиталя?

Раненых врачи не бросили, забрали с собой. Когда завод захватили, там тоже оставалось много раненых. К сожалению, судьба их сейчас неизвестна.

Связывались ли медики из плена со своими родственниками? И что они говорили?

Да, некоторые связывались с родными. Одному из них даже удалось отправить домой письмо.

Письмо, опубликованное Екатериной Мкртчян – сестры Юрика / Фото из инстаграма Екатерины

Людям (тем, что были на территории псевдореспублики в Донецкой области) давали позвонить домой на камеру. Рассказывали они почти то же самое. Они просили спасти тех, кого они лечат. Просили распространить информацию о них в СМИ, чтобы весь мир знал это. Что в плену есть раненые и лечащие их врачи. Что нужно делать обмен |

Обращались ли вы к Международному Красному Кресту и другим учреждениям?

Да, конечно. Все семьи обращались к Красному Кресту. Но, к сожалению, никакого результата нет. Из того, что я знаю, к врачам, которые находятся на оккупированной территории в Донецкой области, международные организации не пускают. О тех, кто находится на территории России, речь не идет – они не признают, что содержат наших врачей.

К обмену людей должны признать пленными российская и наша сторона. Я понимаю, что Россия не хочет признавать то, что она нарушает международные конвенции, что врачей нельзя увлекать. Понимаю, что только посредством распространения информации о пленных, мы сможем заставить Россию признать наших пленных.

Если весь мир будет об этом знать, они не смогут их скрыть. Но у нас была другая проблема. Именно поэтому, вероятно, началась эта информационная кампания.

Какие ответы вы получали?

После того, как мы получили информацию, что она в плену, мы ждали. Но была полная тишина. И мы решили начать обращаться в учреждения. 21 апреля я нашел номер отдела поиска пленников при Генеральном штабе. Позвонив туда, у меня приняли информацию о Елене. Сказали, что да, госпиталь в плену и пленных отправляют в Донецк, и его тоже.

Посоветовали обратиться в военкомат, чтобы получить уведомление о пленении. Однако, после того как мы пошли в военкомат, нас оттуда "попросили". Потому что они вроде бы не занимаются военными пленными, и если человек попал в плен, то идите в полицию, пишите заявление.

В полиции у нас заявление приняли, сказали будут открывать дело, позвонят, как последуют новости. До сих пор, правда, еще не звонили, ни разу после открытия. Мать Елены вызвали в полицию предоставить ДНК.

"Из-за этого молчания и появилось название – "пленники-невидимки""

22 апреля мне в мессенджере Telegram написали из Генерального штаба, сказали, что Елену подтвердили в списках пленных и добавили в списки на обмен. Кроме того, я еще смог дозвониться в СБУ. Там тоже приняли заявление, сказали, что да, Елена подтверждена в списках и ее данные отправили в Киев Ирине Верещук, что она будет добавлять ее в списки в обмен. Удивительно – так добавили или добавят, но я сразу не обратил на это внимание.

Мать Елены сходила в военкомат по своему месту жительства, там у нее уже приняли заявление с просьбой предоставить информацию о том, где ее дочь. Кроме того, такое же заявление она написала в СБУ. Мы предоставили еще информацию в НИБ (Национальное информационное бюро по поиску пленных – 24 канал), ООН, Красный Крест и другие учреждения. В военную прокуратуру ходили, там ответили, что это не к ним.

Исходя из того, что сказали в Генеральном штабе и СБУ – все было почти хорошо. Пока матери Елены не пришло письмо от СБУ. Официальный, с печатью, кстати, единственный документ, который у нас есть от учреждений, – ответ на ее запрос.

Ответ на запрос / Фото предоставлено Андреем Кривцовым

В нем говорилось, что у них, по состоянию на 17 мая, нет никакой информации о Елене и ее местонахождении. Начали звонить в НИБ. Там сказали, что они вообще не знают ничего о Елене, и единственное что есть – это мое заявление, что по моим словам, она попала в плен. То есть, военнослужащий полтора месяца где-то там есть, а они ничего не знают об этом. Ответа из военкомата на запрос до сих пор не последовало.

Когда мы попытались найти номер воинской части и поговорить с командованием – тоже была проблема. Мне на горячей линии ВСУ не предоставили каких-либо контактов, как можно обратиться в часть.

Андрей Кривцов / Фото из фейсбука мужчины

Матери Елены в военкомате дали номер мобильного телефона, где сказали, что да, Елена в плену. Что ответ на запрос военкомата они направили, но, видимо, она где-то потерялась.

Мы обратились к Ирине Верещук, ответила ее помощница. Она тоже сказала, что согласно данным из НИБ, она в плену. На вопрос, где можно получить официальный документ об этом – проигнорировала меня и перестала дальше общаться. После этого сразу же еще раз звонил в НИБ, где ответили, что о ней нет больше никакой информации. Именно из-за этого молчания и появилось название – "пленники-невидимки". Потому что они вроде бы есть, но по спискам их нет.

Что говорят другие родственники пленных медиков?

Узнал, что у многих такая же проблема. Стали собирать людей, истории их близких. Здесь столкнулись с еще одной проблемой. Людей просят, чтобы они молчали.

Если вы что-нибудь расскажете о них – они станут известны, за них будут просить больше людей и мы не сможем их обменять. Если вы скажете , что человек в плену – вы сорвете обмен".

То есть есть такая просьба от должностных лиц: "Если вы что-то говорите о пленных, то им будет только хуже.

Я с еще одной девушкой, тоже родственницей пленника, разговаривал с людьми. Согласились только пятеро рассказать. Остальные боятся, что будет хуже их близким.

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После поста откликнулось много людей, многие распространили это. Я снова позвонил в НИБ – и мне сказали, что да, Елена официально признана нашей стороной как пленная. Еще несколько человек с поста тоже вчера звонили – и их близких тоже признали.

То есть распространение уже помогло. Мы обратились в Юридическую Сотню, нам помогли написать письменное обращение к Верещук, чтобы получить официальное подтверждение на базе информации из НИБ, что наша сторона признала их пленными. Теперь ждем ответа.

Но это все произошло только благодаря тому, что у нас много неравнодушных людей, которые нам помогли. Мы все, родственники пленных, очень благодарны тем, кто откликнулся и помог нам. Почему важно именно официальное признание? Человека не забудут, он не исчезнет из каких-либо списков. К сожалению, такое уже было – с 2014 года много ужасных ситуаций с пленными.

Национальное информационное бюро.

Сайт 24 канала обратился за комментарием в"Данные и информация такого рода сверхчувствительны, поэтому их разглашение или комментирование может повредить процессу переговоров по обмену военнопленными и освобождением гражданских", – подчеркнули в НИБ.

Кроме того, сайт 24 канала ожидает ответа от СБУ, Ирины Верещук, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, в частности, от Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, Бюро Центрального агентства по розыску МККК.

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