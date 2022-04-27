Почему 9 мая станет Днем поражения Путина: интервью с экс-депутатом Госдумы, выбравшим Украину
Очевидно осознавая, что большая война против Украины становится едва ли не самым большим провалом России за последнее столетие, ее президент Владимир Путин решил достать все свои грязные "козыри".
Это и шантаж ядерной войной, и продолжение военных преступлений в городе-мученике Мариуполе, и попытка привлечь к войне против Украины свое ручное Приднестровье. О перспективах воплощения всех этих планов кремлевского фюрера в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, единственный из 450 народных избранников страны-агрессора в 2014 году не поддержавший оккупацию Крыма. В конце концов он переехал в Украину, приобрел украинское гражданство и безупречно выучил украинский язык, на котором и общался с нами во время этого разговора.
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Бутафорные "победы" Путина
Какие возможны сценарии, самые плохие и лучшие, если Путин не достигнет своих целей в Украине до 9 мая?
Как мы понимаем, он ничего не достигнет. Но он будет говорить во что бы то ни стало, что это и была его цель и что это и есть победа, и будет рассказывать об этом российским гражданам.
А вообще, может ли он прибегнуть к ядерному шантажу? Будет ли его использовать как один из методов давления, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь?
Ну, ядерный шантаж – это не к нам. Ядерный шантаж – это к Соединенным Штатам. Это Соединенным Штатам он посылает такой месседж, что он безумен, что он может сделать что угодно и что его ничего не остановит. А к нам-то что?
Нам деваться некуда. У нас и так, и эдак война. Он и так, и эдак разрушает наши города. Нам куда деваться? Ядерное оружие или не ядерное оружие – мы будем бороться.
Конечно. Некоторые эксперты говорят, что он по крайней мере будет пытаться дожать Мариуполь или продолжать свои военные преступления именно в этом городе, больше всего из всех городов Украины.
Конечно, это самая очевидная цель, которую он будет пытаться захватить до 9 мая. Это Мариуполь. На мой взгляд, это очевидно. Но сможет ли он это сделать, или он не сможет это сделать – он все равно скажет, что он победил.
То есть в целом это будет больше противостояние на словах? Конечно, мы выстоим. Но с российской стороны это будет, пожалуй, больше запугивание?
Я считаю, что да. Потому что ему, конечно, очень хотелось бы что-нибудь такое, заметное, чтобы было сделано. Но если ничего не будет, он просто скажет, что вот это и есть победа.
То есть будет пытаться продать что угодно за победу?
Да.
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Приднестровский фронт
Скажите, пожалуйста: в этом контексте, как россияне смогут использовать это мнимое обострение в Приднестровье?
Я считаю, что они хотят заставить Приднестровье присоединиться к этой так называемой операции. Это просто определенный второй фронт, который может быть открыт. Но, во-первых, я не верю, что Приднестровье к этому стремится. Я думаю, что нет, что они наоборот хотят пропетлять и отпетлять от этого. А дальше там все будет зависеть от нас.Потому что нам самим было бы полезно освободить Приднестровье и ликвидировать саму угрозу этого второго фронта у нас в тылу. Там не так много разных сил в этом Приднестровье. И боеспособность российских военных, которые там находятся, она под большим вопросом.
Илья Пономарев убежден, что Украина до конца будет бороться за победу в противостоянии с Россией / Фото из фейсбука Ильи Пономарева
Относительно Молдовы тоже озвучиваются мнения, что президенту Санду было бы целесообразно сейчас обратиться к Украине за военной помощью. То есть, чтобы руками нашей армии вроде как решить и свою собственную проблему. Есть ли вероятность того, что и такое тоже будет? Или все-таки Молдова будет отмалчиваться?
По своей Конституции Молдова является нейтральным государством. Поэтому я думаю, что напрямую приобщаться с одной или другой стороны они не будут. Но, конечно, я считаю, что если мы что-то сделаем в Приднестровье, то это же их собственная территория – и там они могут что-то и сделать.
А если Украина, например, действительно нанесет удар по боевикам там, ведь все знают, что это, по сути, – российская военная база, не озвучит ли потом Молдова претензии, что мы, мол, делаем что-то на ее территории?
На мой взгляд, нам не нужно что-то начинать, если мы не договоримся об этом с президентом Молдовы.
То есть, чтобы официально у нас были основания?
Я думаю, что здесь официально – это будет сложно, никто такого официально не скажет. Но неофициально договориться – это, я считаю, возможно, абсолютно возможно.
То есть, чтобы были какие-то негласные договоренности больше?
Да-да.
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