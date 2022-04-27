Чому 9 травня стане Днем поразки Путіна: інтерв'ю з ексдепутатом Держдуми, який обрав Україну

Очевидно усвідомлюючи, що велика війна проти України стає чи ненайбільшим провалом Росії за останнє століття, її президент Володимир Путін вирішив дістати усі свої брудні "козирі".

Це і шантаж ядерною війною, і продовження військових злочинів у місті-мученику Маріуполі, й намагання залучити до війни проти України своє ручне Придністров'я. Про перспективи втілення усіх цих планів кремлівського фюрера в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який єдиний серед 450 народних обранців країни-агресора у 2014 році не підтримав окупацію Криму. Зрештою він переїхав до України, набув українського громадянства і бездоганно вивчив українську мову, якою й спілкувався із нами під час цієї розмови.

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Бутафорні "перемоги" Путіна

Які можливі сценарії, найгірші та найкращі, якщо Путін не досягне своїх цілей в Україні до 9 травня?

Як ми розуміємо, він не досягне нічого. Але він буде казати про будь-що, що це і була його мета і що це і є перемога, і буде розповідати про це російським громадянам.

А загалом чи може він вдатися до ядерного шантажу? Чи використовуватиме його як один із методів тиску, аби домогтися хоча б чогось?

Ну, ядерний шантаж – це не до нас. Ядерний шантаж – це до Сполучених Штатів. Це до Сполучених Штатів він надсилає такий меседж, що він божевільний, що він може зробити будь-що і що його нічого не зупинить. А до нас-то що?

Нам діватися нікуди. У нас і так, і сяк війна. Він і так, і сяк руйнує наші міста. Нам куди діватися? Ядерна зброя чи не ядерна зброя – ми будемо боротися.

Авжеж. Дехто з експертів говорить, що він принаймні буде намагатися дотиснути Маріуполь або продовжувати свої військові злочини саме у цьому місті, найбільше з усіх міст України.

Звичайно, це найбільш очевидна ціль, яку він буде намагатися захопити до 9 травня. Це Маріуполь. На мою думку, це очевидно. Але чи він зможе це зробити, чи він не зможе це зробити – він все одно скаже, що він переміг.

Тобто загалом це буде більше протистояння на словах? Звичайно, ми вистоїмо. Але з російського боку це буде, мабуть, більше залякування?

Я вважаю, що так. Тому що йому, звичайно, дуже хотілося б щось таке, помітне, щоб було зроблене. Але якщо нічого не буде, він просто скаже, що ось це і є перемога.

Тобто буде намагатися продати будь-що за перемогу?

Так.

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Придністровський фронт

Скажіть, будь ласка: у цьому контексті, як росіяни зможуть використати оце вдаване загострення у Придністров'ї?

Я вважаю, що вони хочуть змусити Придністров'я приєднатися до цієї так званої "операції". Це просто певний другий фронт, який може бути відкритим. Але, по-перше, я не вірю, що Придністров'я цього прагне. Я думаю, що ні, що вони навпаки хочуть пропетляти та відпетляти від цього. А далі там все буде залежати від нас.

Тому що нам самим би може було би корисно звільнити Придністров'я і ліквідувати саму загрозу цього другого фронту в нас у тилу. Там не так багато різних сил в цьому Придністров'ї. І боєздатність російських військових, які там перебувають, вона під великим питанням.

Ілля Пономарьов переконаний, що Україна до кінця виборюватиме перемогу в протистоянні з Росією / Фото з фейсбуку Іллі Пономарьова

Щодо Молдови теж озвучуються думки, що президентці Санду було би доцільно зараз звернутися до України по військову допомогу. Тобто, щоб руками нашої армії ніби як вирішити і свою власну проблему. Чи є вірогідність того, що і таке теж буде? Чи все-таки Молдова буде відмовчуватися?

За своєю конституцією Молдова є нейтральною державою. Тому я думаю, що напряму долучатися з одного чи іншого боку вони не будуть. Але, звичайно, я вважаю, що якщо ми щось зробимо у Придністров'ї, то це ж їх власна територія – і там вони можуть щось і зробити.

А якщо Україна, наприклад, дійсно завдасть удару по бойовиках там, адже всі знають, що це, по суті, – російська військова база, чи не озвучить потім Молдова претензій, що ми, мовляв, здійснюємо щось на її території?

На мою думку, нам не треба щось починати, якщо ми не домовимося про це з президенткою Молдови.

Тобто, щоб офіційно у нас були підстави?

Я думаю, що тут офіційно – це буде складно, ніхто такого офіційно не скаже. Але неофіційно домовитися – це, я вважаю, можливо, абсолютно можливо.

Тобто щоб були якісь негласні домовленості більше?

Так-так.

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