Наша колега Вікторія Довгань придбала квартиру в одній із новобудов Гостомеля. Через два роки у цей будинок зайшло військо окупантів – вони все розтрощили й пограбували. Вікторія розповіла, які речі крали росіяни, що сталося з їхнім будинком та як його планують відновлювати. Далі на сайті 24 каналу – пряма мова.

Читайте Стріляли по всьому, що рухалося, – мешканець Гостомеля розповів, як жило місто у перші дні війни

Виламували вхідні двері, селилися у квартирах, все розграбовували

Обирати житло почали два роки тому й вирішили зупинитися саме на Гостомелі, бо місто було схоже на мою рідну Житомирщину: навколо ліс, та ще й назва будинку символічна "Авіатор". Всі знають, що неподалік у Гостомелі – аеродром "Антонов", де стояла наша легендарна "Мрія". Тоді ніхто подумати не міг, що через два роки під нашим будинком будуть одні з найзапекліших боїв, бо на перехресті біля нашого будинку був торговельний центр, "Фора". Там стояли кадировці та росіяни.

На цьому перехресті у перші дні було розстріляно багато цивільних авто, там загинули люди. Ці кадри гуляли інтернетом, їх було багато. В самому будинку у нас, на щастя, без жертв.

Наскільки нам відомо, 9 людей жили там у період окупації міста, але їм вдалося вижити, не знаю, як вони у тих умовах виживали взагалі. Більша частина мешканців саме нашого будинку виїхала, тому що там насправді було пекло, і вони встигли зробити це вчасно.

Перші новини, які ми почали отримувати – це фото від сусідів, яким з вікон було видно, що димить аеропорт, тоді там вперше висадився ворожий десант. Люди з вищих поверхів бачили все це на власні очі.

Так виглядав будинок до вторгнення російських військ / Фото надані сайту 24 каналу:

Коли жах набирав обертів, орки зайшли в наш двір, розквартирувалися у будинку. Вони просто виламували, вигризали, виносили вхідні двері, селилися там, все розграбовували. У них була дивна методика: вони вибивали вічко у дверях й дивилися, чи є що красти у квартирі. Бо там багато квартир ще незаселені, наприклад, як наша – ми лише почали робити ремонт і у нас із цінного був лише котел та щитова – більше нічого.

Росіяни вибивали вічко, дивилися, чи є що вкрасти. Якщо не було чого – вони не хотіли витрачати свої сили на ті двері й квартири взагалі.

А там, де було, що винести, вони просто виривали двері з кишками взагалі, заходили, жили там, бухали, зас*рали все. Після себе вони залишили погроми.

Так виглядає будинок після приходу росіян / Фото надані сайту 24 каналу:

Поцупили машинку для підстригання, з'їли банку грибів та випили горілку

Одним із тих, хто зачищав наш будинок, був герой України, відомий танкіст Євген Межевікін. Він одним із перших виклав кадри з будинку і всі побачили масштаб катастрофи. Такого габаритного й великого орки не виносили, мабуть, розуміли, що їм вже край, і треба було тікати, а не було куди все вантажити. Але вони крали дріб'язкове.

Наприклад, у моїх сусідів – це молода родина військових – поцупили машинку для підстригання, дорогий набір кухонних ножів за 200 доларів, з парадної форми цього офіцера зірвали нагороди, незрозуміло навіщо, і з'їли банку грибів та випили горілку, яка була у будинку.

Ще в одних сусідів орки злякалися робота-пилососа, мабуть, подумали, що то якась міна. Бо, коли вони його зняли з зарядки й він поїхав, вони розтрощили його просто вщент. У решти людей вони крали щось маленьке, що можна легко винести – гроші або цінні речі. Вони розбирали навіть скарбнички, не знаю, що вони намагалися там знайти.

У деяких квартирах чи між поверхами вони залишали записки чи наскельний живопис. Між поверхами вони написали на картонці "мы не хотели этого", а в куточку під цією запискою стояла банка з їхнім лайном. Ще в одній квартирі вони обмалювали маркерами холодильник – намалювали, як завжди з помилками "сало УкрОине – героям сало" і якісь вульгарні картинки.

Записка, яку залишили окупанти в будинку / Фото надані сайту 24 каналу

Вони творили досить дивні речі. Вже деякі люди повернулися у свої квартири попри заборону, бо Гостомель поки дійсно дуже небезпечний, там багато вибухівки залишилося, мін, розтяжок. Ті, хто приїхали, вони дивуються, що знаходять свої речі у чужих квартирах. Вони там дивани переміщували, матраци тягали. Але люди свої меблі й одяг знаходять часто в інших під'їздах, не знаю, це було на зло чи просто не встигли все винести.

Найголовніше, що всі з будинку живі

Особливий цинізм – це те, що у дворі вони розмістили свою ворожу техніку, там танки стояли, інша важка техніка. І вони безпосередньо з двору та квартир вели бойові дії. В будинку зараз дуже багато де немає вікон, у деякі поверхи були прямі попадання снарядів.

У квартирах на високих поверхах взагалі позносили й стіни – серйозні руйнування. Від затишного двору нічого не залишилося, снаряди прилітали на віть на дитячий майданчик. Один був нерозірваний, але його вже розмінували.

Отак "русскій мір" обстрілює військові об'єкти, під якими має на увазі дитячі майданчики. У нашому будинку він був з у вигляді літака "Мрія" з оцим човником "Буран". І все потрощене, але ця "Мрія" вціліла, і ми у цьому вбачаємо великий символізм. Значить, наша справжня мрія теж відбудується.

Що по собі залишили окупанти у квартирах / Фото надані сайту 24 каналу:

Великі проблеми в будинку з дахом. Ті, хто були на місці, кажуть, що дах як решето, це підтвердив і наш забудовник. Будемо об'єднуватися і вирішувати все це. В Дію, думаю, що подаватимемо заявку, але треба спершу потрапити у місто, все пофоткати й оцінити масштаб руйнування.

У нас щось прилетіло у панорамне вікно на кухні, але не знаємо по відео – чи все обмежилося вікном, чи в хаті теж щось рознесло. А от як бути із колективним майном типу двору й даху – взагалі поки неясно. Казали, що із селищної ради приходили хлопці, але вони кілька хвилин походили по двору, подивилися фасад і на тому все. На дах ніхто й не ходив.

Найголовніше те, що всі з будинку живі, а все інше далі можна буде вирішити.

Ще дуже показовим є такий контраст, як вони ставляться до людей, а як наші воїни. На відео видно, що наші герої настільки прицільно били по ворожих танках, що стояли у нас у дворі, щоб нічого не пошкодити.

Причому росіян це взагалі не бентежило – що там жили люди, що люди все життя працювали на ці квартири. Вони просто розміщували техніку у дворі й не переживали, що комусь це може коштувати життя.

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