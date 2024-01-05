Что не так с приговором для палача тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского

Была на объявлении приговора над комендантом "Изоляции" Денисом Куликовским (он же "Палыч"). Впечатления противоречивы.

Почему "Палыча" не осудили на пожизненное

С одной стороны, приговор суда утверждает идею, что те, кто пытал, насиловал и убивал людей в плену, будут наказаны. С другой, за все совершенное "Палыч" должен был получить пожизненное, а будет сидеть 15 лет, из которых еще вычислят время пребывания в следственном изоляторе. Почему так произошло?

Читайте также Деэскалация на условиях Путина? Какой мир предлагает Украине ООН

Денис Куликовский был комендантом секретной тюрьмы "Изоляция", расположенной в помещении завода на территории военной базы в оккупированном Донецке. Пленные мужчины и женщины обслуживают эту военную базу – режут металл, варят решетки, моют военную технику. Этих людей регулярно избивают, насилуют, пытают электрическим током, подвергают удушению и другим формам издевательства.

Все эти годы мы собираем свидетельства пленных, и я помню рассказы, как людей забивали ногами под нары и заставляли лаять, как собак, и многое другое.

Денис Куликовский должен быть обвинен в совершении различных военных преступлений, среди которых – умышленное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью, изнасилование. Все это, по свидетельству бывших пленных, Куликовский делал как лично, так и руками своих подчиненных, на протяжении 2014 – 2018 годов.

Тогда почему государственное обвинение запросило только 15 лет?

Я выделила бы две причины.

Во-первых, в предъявленном Куликовскому обвинении только статья 438 Уголовного Кодекса Украины свидетельствует, что он совершал военные преступления, не имеющие срока давности. Остальные три статьи общеуголовные, по одной из них, о торговле людьми, суд "Палыча" вообще оправдал.

В Уголовный Кодекс до сих пор не были внесены изменения, чтобы закрепить четкий перечень военных преступлений и ответственность за преступления против человечности. Существует только одна эта несчастная статья. Поэтому возникают проблемы с квалификацией.

Во-вторых, санкция части 1 статьи 438 о нарушении законов и обычаев войны предусматривает до 12 лет тюрьмы. Пожизненное лишение свободы возможно по части 2 статьи 438, но еще нужно доказать, что "Палыч" совершал деяния, сопряженные с умышленным убийством.

Заметьте Оружие нужно срочно: почему очень важно помешать врагу к весне

У меня не было доступа к материалам дела, сами судебные заседания над "Палычем" были закрытыми, поэтому мне сложно оценить качество проведенного расследования. Я могу только предположить, что расследование не смогло довести причастность "Палыча" к убийствам, происходившим в "Изоляции", и поэтому не квалифицировало его действия по части 2 статьи 438, которая предусматривала пожизненное.

Предприняло ли следствие все необходимые меры по расследованию убийств, которые происходили в "Изоляции", но объективно не смогло найти доказательств вины "Палыча", и вообще об эффективности проведенного расследования могут сказать адвокаты, работавшие по этому делу.

Но выходит абсурдная ситуация, что самым тяжким преступлением Куликовского стали не военные преступления – незаконное содержание людей, регулярные пытки и изнасилования мужчин и женщин, зафиксированные в "Изоляции" убийства, о которых рассказывали выжившие. Нет, его самое тяжелое преступление – создание террористической группы. Ведь 15 лет предусмотрены санкцией части 1 статьи 258-3 УКУ о создании террористической группы.

Можно ли с этим что-нибудь сделать?

Адвокаты потерпевших подать апелляцию не могут, потому что суд удовлетворил требование государственного обвинения в полном объеме. Скорее всего, апелляцию подаст защита Куликовского, но для смягчения приговора.

Однако возможность изменить эту ситуацию существует. Адвокаты говорят, что нужно искать новых потерпевших, регистрировать уголовные производства и уделять особое внимание расследованию причастности "Палыча" к убийствам пленных.

Важно Есть два варианта: с какой периодичностью россияне будут обстреливать Украину

Ну и, наконец, внести изменения в Уголовный Кодекс – закрепить четкий перечень военных преступлений, установить ответственность за преступления против человечности и предоставить правовые инструменты органам следствия для надлежащего преследования военных преступников, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

10 лет войны, как-никак, уже прошло, пора.