Европа боится Трампа больше, чем Путина, – Грицак объяснил, почему это так

Европейские страны не слишком напугались от военных действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины. Однако европейцы испугались, когда Дональд Трамп пригрозил оставить континент без защиты США.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал известный историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Почему Европа больше боится Трампа, чем Путина?

Ярослав Грицак объяснил, что Дональд Трамп разбивает трансатлантический союз между Брюсселем и Вашингтоном и перекладывает все бремя войны России против Украины на Европу.

"Он (Дональд Трамп – 24 Канал) намеревался сделать Америку снова великой, а на самом деле он заставляет снова стать великой – Европу", – отметил историк.

Профессор подчеркнул, что Украина все еще имеет поддержку ключевых европейских игроков – Великобритании, Германии, Франции, Италии и нескольких государств Севера и Центра Европы.

Пока они были не очень спешили, потому что не слишком напугались Путина – теперь же их реально напугал Трамп, угрожая их оставить без защиты США,

– сказал Грицак.

Историк убежден, что европейские страны понимают важность Украины, потому что реально их защищает сейчас именно она. Также наша страна покупает им время, чтобы они смогли перейти на другие рельсы.

"Успеют ли они и насколько – никто не может предсказать. Но пока стоит Украина, Европа остается в относительной безопасности", – отметил профессор.

Как и почему Трамп угрожал оставить Европу без защиты США?