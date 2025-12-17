Європа боїться Трампа більше, ніж Путіна, – Грицак пояснив, чому це так

Європейські країни не надто настрашилися від воєнних дій російського диктатора Володимира Путіна щодо України. Однак європейці злякалися, коли Дональд Трамп пригрозив залишити континент без захисту США.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Чому Європа більше страшиться Трампа, ніж Путіна?

Ярослав Грицак пояснив, що Дональд Трамп розбиває трансатлантичний союз між Брюсселем і Вашингтоном і перекладає весь тягар війни Росії проти України на Європу.

"Він (Дональд Трамп – 24 Канал) мав намір зробити Америку знову великою, а насправді він змушує знову стати великою – Європу", – зазначив історик.

Професор підкреслив, що Україна все ще має підтримку ключових європейських гравців – Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та декількох держав Півночі та Центру Європи.

Поки що вони були не дуже поспішали, бо не надто настрашилися Путіна – тепер же їх реально настрашив Трамп, погрожуючи їх залишити без захисту США,

– сказав Грицак.

Історик переконаний, що європейські країни розуміють важливість України, бо реально їх захищає зараз саме вона. Також наша країна купує їм час, щоб вони змогли перейти на інші рейки.

"Чи вони встигнуть і наскільки – ніхто не може передбачити. Але поки стоїть Україна, Європа залишається у відносній безпеці", – зазначив професор.

Як і чому Трамп погрожував лишити Європу без захисту США?