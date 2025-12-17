Цю думку він висловив в інтерв'ю 24 Каналу "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік".

За словами Грицака, Трамп розбиває трансатлантичний союз між Брюсселем і Вашингтоном і перекладає весь тягар війни на Європу. Та для ЄС і України в цьому є і неочевидний плюс.

Він мав намір зробити Америку знову великою, а насправді він змушує знову стати великою Європу. Як би та що б ми не говорили, Україна має підтримку ключових європейських гравців – Британії, Німеччини, Франції та Італії – плюс ще декількох держав Півночі та Центру Європи. Поки що вони були не дуже поспішали, бо не надто настрашилися Путіна – тепер же їх реально настрашив Трамп, погрожуючи їх залишити без захисту США,

– вважає Грицак.

Тобто йдеться про такий собі шок від Трампа. Але тільки час покаже, чи стануть дії ЄС успішною або довготривалою стратегією. Наразі це рівняння з надто багатьма невідомими. Історик також пояснив, що рухає Трампом. Нинішньому президенту США мир в Україні потрібен тільки для того, щоб потішити своє его.

Головним мотивом Трампа є сам Трамп. Він егоманіяк і хоче увійти в історію як найкращий американський президент, як рятівник Америки. У цьому є як і загроза, так і можливості: його дії непослідовні, його амбіції можна розхитувати в одну чи іншу сторону, і це дає поле для маневру,

– сказав він.

Цікаво! Ярослав Грицак, як і багато хто до нього, переконаний: є гірші за Трампа люди. Це передусім Джей Ді Венс. "У нього нема хитань, він цинічний прагматик, і його приходу до влади я боюся", – зізнався Грицак.

У США скандал через слова Сьюзі Вайлз

Очільниця апарату Білого дому чесно сказала, що саме їй допомагає працювати з Трампом от уже дев'ятий рік. Її батько був алкоголіком, і Сьюзі помічала, що він поводився так, ніби йому море по коліно. За її словами, Трамп теж такий.

Коли журналісти опублікували інтерв'ю з відвертими думками Вайлз, вибухнув скандал. Сама посадовиця заявила, що ЗМІ перекрутило її слова, а інші члени команди підтримали її. Натомість медіа сказало, що має аудіозаписи.