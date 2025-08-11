Немного удивляет привычка гражданских обесценивать военных в тылу.

Кто имеет право на иронию?

Присяга накладывает кучу ограничений. Ты становишься частью системы, которая полностью регламентирует жизнь. Армия решает, что тебе есть, где жить, чем заниматься и как выглядеть. Ты превращаешься в армейское имущество – и ВСУ учитывает тебя так же как танк или отвертку. Об этом пишет Павел Казарин, информирует 24 Канал.

Читайте также Это не про уклонистов: истинный смысл кампании "А мой в "Азове"

Служба в тылу комфортнее востока. Значительно комфортнее блиндажа. И гораздо сложнее любой гражданской жизни. Потому что пока вы победу обсуждаете – он в нее инвестирует. Собственное время, комфорт и карьеру.

Его география может измениться в любой момент. Уровень его безопасности – так же. Он принадлежит стране, и именно она определяет его функционал. Если захочет – будет носить круглое и катить квадратное. Если пожелает – изменит его тыловой статус на фронтовой.

Когда тыл начинает упрекать военному, что он служит не там и не так – это вызывает удивление. Потому что обычно это делают те, кто не хочет мобилизоваться даже на тыловые должности. Все те, кто "держат экономический фронт", "полезнее в тылу" и "нерожденные для войны".

Да, у военных есть своя иерархия. Свой юмор. Свои пренебрежения. Но все это – шутки граждан Полиса. Чтобы иметь на них право – надо стать частью Полиса. Принести присягу и поехать в район исполнения. Тогда весь арсенал иронии и превосходства к вашим услугам. Но не раньше.

Потому что упрекать военного в тылу могут только те, кто делает для победы больше, чем он. А не те, кто меньше.

Не путайте.