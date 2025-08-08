О чем на самом деле новая рекрутинговая кампания "Азова"?

Наш 1-й корпус "Азов" и 12-я бригада "Азов" сегодня выполняют боевую задачу на самых горячих участках фронта. На Покровском, Торецком, Харьковском и Купянском направлениях. Об этом пишет Святослав Паламар "Калина", информирует 24 Канал.

Бок о бок с нами в корпусе стоят подразделения ВСУ, НГУ и Национальной полиции. Это те ребята и девушки, с которых надо брать пример и гордиться ими. И не только ими, но и всеми, кто в Силах обороны Украины, кто рискует своей жизнью за наше с вами будущее и будущее наших детей. Кто месяцами не видит своих близких, которые имеют полное право гордиться своими защитниками, и не пряча глаза говорить: "А мой в Азове", "А мой в ВСУ", "А мой в ГУР".

Для меня кампания "А мой в Азове" – это о нашей с вами реальности. Эта кампания не про уклонистов, не про унижение кого-то другого, как это некоторым показалось.

Она о гордости родных за своих, о выборе, который сделали десятки тысяч мужчин и женщин, об уважении ко всем военным, которые самоотверженно выполняют свой долг по защите Родины.

Весь украинский народ должен помнить о павших, не забывать о тех, кто в плену, и заботиться о раненых. Гражданские должны честно смотреть на военных, а не отворачивать от них глаза.