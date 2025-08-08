Про що насправді нова рекрутингова кампанія "Азову"?

Наш 1-й корпус "Азов" та 12-та бригада "Азов" сьогодні виконують бойове завдання на найгарячіших ділянках фронту. На Покровському, Торецькому, Харківському та Куп'янському напрямках. Про це пише Святослав Паламар "Калина", інформує 24 Канал.

Читайте також Як говорити з людиною, яка пережила полон і катування

Пліч-о-пліч з нами в корпусі стоять підрозділи ЗСУ, НГУ та Національної поліції. Це ті хлопці і дівчата, з яких треба брати приклад і пишатись ними. Та не тільки ними, а й усіма, хто в Силах оборони України, хто ризикує своїм життям за наше з вами майбутнє та майбутнє наших дітей. Хто місяцями не бачить своїх близьких, котрі мають повне право пишатись своїми захисниками, і не ховаючи очі казати: "А мій в Азові", "А мій в ЗСУ", "А мій в ГУР".

Для мене кампанія "А мій в Азові" – це про нашу з вами реальність. Ця кампанія не про ухилянтів, не про приниження когось іншого, як це декому здалося.

Вона про гордість рідних за своїх, про вибір, який зробили десятки тисяч чоловіків та жінок, про повагу до всіх військових, які самовіддано виконують свій обов'язок по захисту Батьківщини.

Увесь український народ повинен пам'ятати про полеглих, не забувати про тих, хто в полоні, і піклуватись про поранених. Цивільні повинні чесно дивитись на військових, а не відвертати від них очі.