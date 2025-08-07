У відео твердження "А мій в "Азові" звучить у розмові героїнь із подругами, чиї чоловіки сидять вдома, адже бояться йти служити. Думки українців з цього приводу значно розділилися, пише 24 Канал.

Як в Україні реагують на нову рекламу "Азову"?

Сценаристи зобразили двох жінок. Одна з них розповідає, що її чоловік та син не виходять з дому, бо не мають бронювання від мобілізації. Жінка запитує у подруги, де зараз її син, на що героїня з гордістю відповідає: "А мій в "Азові".

У мережі українці почали активно висловлюватися про новий промо-ролик, зокрема йдеться про те, що він нагадує військовим та їхнім близьким і рідним, що вони можуть пишатися своїм вибором бути у війську.

Реакція українців на новий промо-ролик "Азову" / Скриншоти 24 Каналу

Ми побачили вибух лайна в коментарях. Якщо ви більші за це — дякую вам. Сьогодні вранці я вже скролила ряди коментарів у ФБ, де хтось побачив "обʼєктивацію жінки", "приниження чоловіків, які не служать", "імітацію російських бордів, де дружина чекає гроба і виплати" і що це "розʼєднує суспільство лише дужче",

– відреагувала дизайнерка Олександра Корчевська на негативні коментарі до відео.

Українська журналістка Тетяна Трощинська вважає, що відповідний ролик пропонує починати розмову про мобілізацію з того, що повертає право військовим і їхнім рідним пишатися, а не "пояснювати кожній сусідці, "чому відпустила".

На думку громадського активіста Дмитра Бикова, промо-ролик чітко показує дві ролі, на які розпалося сучасне суспільство в Україні. Він назвав це відео короткою, але чіткою відповіддю тим, хто "боїться" захищати країну.

Консультант з комунікації Олександр Равчев, коментуючи ролик, сказав, що це "перша рекрутингова кампанія за декілька років яка не є марнуванням грошей", і має кращу позицією, ніж сюжети інших промо-відео.

Своєю чергою письменник, перекладач і військовий Остап Українець погоджується з Олександром Равчевим. На його думку, ця реклама "мала бути джерелом підтримки для одних і провокацією для інших, і вона нею є".

Водночас є і критичні коментарі. Соціологиня та авторка досліджень з гендерних студій Ганна Гриценко написала про недоліки ролика. На її думку, варто було працювати зі страхами людей, а не принижувати.

Також, за її словами, людина, яка уникає мобілізації, не піде до військових, які вважають її невдахою. Крім того, вона вважає, що за словами, які кажуть героїні відео "А мій в "Азові" не видно жінки та її власних досягнень.