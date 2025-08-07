В ексклюзивній колонці для 24 Каналу ми пояснюємо, чому досвід полону змінює людину назавжди, і що з цього випливає для тих, хто поруч – психологів, медиків, соціальних працівників, командирів, волонтерів і рідних.

До теми Плануються нові обміни полоненими та законопроєкт для захисту звільнених з полону, – Зеленський

Полон і тортури: що ми маємо на увазі?

Коли ми говоримо "досвід полону", ми не маємо на увазі лише юридичний факт або місце перебування. Ми говоримо про досвід тотального контролю над тілом, часом і волею людини. А коли говоримо "тортури" – маємо на увазі не лише фізичне насильство, а системну практику підкорення особистості.

Відповідно до статті 1 Конвенції ООН проти тортур, катуванням вважається будь-яка дія, яка завдає людині сильного фізичного або морального болю з метою отримання інформації, покарання, залякування або дискримінації, коли це здійснюється державними службовцями або з їх відома.

Полон і катування часто йдуть разом. Але навіть у тих випадках, коли фізичного насильства не було, досвід ізоляції, безпорадності, загрози та очікування небезпеки може мати такі самі наслідки для психіки.

Що відбувається з людиною після полону?

Пережитий досвід – це не просто частина біографії. Він змінює фундаментальні механізми сприйняття себе й світу. Одне з перших, що втрачається в полоні, – це базова довіра до людей та до реальності. Зникає впевненість, що світ загалом безпечний. Це робить звичайну комунікацію ризикованою. Кожна фраза може бути сприйнята як загроза. Кожна людина – як потенційний нападник.

У тих, хто провів у полоні довгий час, може бути порушене сприйняття часу і простору. День і ніч зливаються. Хронологія подій стирається. Це позначається на пам'яті, відчутті "тут і тепер", сприйнятті реальності.

Окрема проблема – повне руйнування особистих, психологічних та тілесних кордонів. Катування – це не просто біль. Це заперечення самої можливості мати "своє". Своє тіло, свій час, свій простір, свій голос. Людина, яка вийшла з полону, може довго не витримувати дотиків, гучних голосів, швидких рухів, зміни теми чи тону в розмові.

Ще один наслідок – тотальне відчуття вразливості й незахищеності. Те, що для інших – звичне середовище, для звільненого з полону – суцільна зона ризику. Це проявляється в поведінці: надмірна обережність, недовіра до авторитетів, жорсткий контроль меж, сильна реакція на спроби впливу.

Як це проявляється в реальному житті?

Звільнені можуть уникати розмов і запитань, відмовлятись брати участь у спільних активностях, мовчати або, навпаки, говорити багато, але поверхнево. Вони можуть проявляти високий рівень недовіри, підозрілість або навіть параноїдальні реакції – це не свідчення їхнього характеру, а природна реакція психіки, що пройшла через системне насильство.

Читайте також Звільнений з полону захисник Зміїного зустрівся з дружиною: щемливе відео

Деякі можуть мати травматичну амнезію: не пам'ятати частини подій або цілеспрямовано їх витісняти. Інші – навпаки – постійно повертатись у пам'яті до одного епізоду. Це нормально. І одне, і інше – це частина психічного захисту.

Варто розуміти: будь-яка людина, яка має владу чи силу (навіть психолог, лікар або керівник), може несвідомо викликати асоціацію з катом. Це створює особливу складність для комунікації і накладає додаткову відповідальність.

Чому в роботі з людьми, що пережили тортури, недостатньо просто бути "людяним"?

Співчуття – це не лише емоція. Це навичка, яку потрібно тренувати. Інакше ви або почнете уникати болю людини, або "завалитесь" у неї своїм співстражданням.

Фахівець повинен володіти професійною витримкою: бути поряд із болем, але не зливатися з ним. Бути уважним, але не цікавитись особисто. Давати опору, але не перетворюватись на рятівника.

Це неможливо без усвідомлення своїх власних цінностей, упереджень і слабкостей. І без підтримки: колег, супервізій, особистої терапії. Людина, яка працює із постраждалими від катувань, також потребує захисту – від вигорання, від втоми співчуття, від емоційної глухоти.

Як правильно говорити з людиною, яка пережила полон?

По-перше, чесно. Якщо не можете гарантувати результат – не обіцяйте. Якщо не знаєте відповіді, то скажіть про це. Якщо не маєте подібного досвіду, то не вдавайте, ніби розумієте.

По-друге, передбачувано. Не змінюйте раптово домовленості. Пояснюйте, чому ставите те чи інше запитання. Озвучте рамки зустрічі: скільки триватиме, яка її мета, що буде далі.

По-третє, з повагою до кордонів. Не доторкайтесь без дозволу. Не чіпайте особистих речей. Не заповнюйте тишу "для зручності". Дозвольте людині бути такою, якою вона є, без "виправлень".

По-четверте, з опорою на силу, а не на жалість. Людина, яка пережила полон, не є лише жертвою. Вона – той, хто вижив. Це означає, що в неї вже є ресурси. Наше завдання – не "відновити" її, а створити умови, в яких ці ресурси знову стануть доступними.

Чого робити категорично не можна?

Не торкайтесь до людини без її згоди.

Не обіцяйте того, чого не можете виконати.

Не применшуйте її досвід ("Ти сильний, ти впораєшся" – не працює).

Не героїзуйте. Роль героя може бути надто важкою і неприйнятною.

Не вживайте слово "полонений". Краще: звільнений, пережив полон, має досвід полону.

Не втрачайте фокус: ви – не друг, не священник, не рятівник. Ви – професіонал, який поруч.

Людина, яка повернулась з полону, повертається не в "мирне життя". Вона повертається в реальність, де її досвід часто незрозумілий іншим, а сама вона – змінена назавжди. І те, як ми будемо говорити з нею, працювати поруч із нею, організовувати для неї простір, вирішує, чи стане це повернення початком нового життя, чи продовженням полону.