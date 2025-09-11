Сбили 4 из 19 дронов: летчик-инструктор назвал причину низкой эффективности польской ПВО
- Ночью 10 сентября российские "Шахеды" атаковали Польшу, было сбито только 4 из 19 дронов из-за их малой высоты полета.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Польша может усилить Украину для перехвата дронов на ее территории, поскольку россияне имеют большое количество беспилотников и будут продолжать провокации.
Ночью 10 сентября российские "Шахеды" атаковали территорию Польши. Из 19 дронов польская противовоздушная оборона смогла сбить только 4. Дело в том, что такую воздушную цель сложно перехватывать истребителями или ЗРК.
"Шахеды" летят на малых высотах, их плохо видно. Это в эфире 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
"Дело в том, что в таком году воздушная цель малоскоростная, неманевренная, низко летит. Она сложная для перехвата истребителями или системами ПВО. Потому что их просто не видно. Они идут на малых высотах", – сказал он.
Что может сделать Польша?
Роман Свитан отметил, что оптимальный вариант для Польши для уничтожения российских дронов – усилить Украину. Тогда наши защитники будут перехватывать эти БПЛА на заходе к себе, и они не будут долетать до польской территории. Сейчас наша ПВО не способна это делать.
Поэтому и дальше будут эти провокации относительно стран Балтии, Польши. Не исключаю такие же варианты относительно Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы. Никакой реакции нет, а это практически развязало руки россиянам,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, россияне изготавливают и имеют в запасе много беспилотников, дальше и дальше будут давить. Все будет зависеть от дальности полета вражеских БПЛА.
Атака "Шахедов" на Польшу: главное
- В ночь на 10 сентября Польша подверглась атаке российских дронов. Отражением атаки "Шахедов" занимались польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, находящиеся в совместном пользовании НАТО.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что на территории страны также обнаружили обломки ракеты неизвестного происхождения. Снаряд нашли недалеко от населенного пункта Выгалев в Люблинском воеводстве.
- Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что Беларусь предупредила их о российских дронах. По его словам, это было полезно, но одновременно и странно.