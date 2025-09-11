Збили 4 з 19 дронів: льотчик-інструктор назвав причину низької ефективності польської ППО
- Вночі 10 вересня російські "Шахеди" атакували Польщу, було збито лише 4 з 19 дронів через їхню малу висоту польоту.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Польща може посилити Україну для перехоплення дронів на її території, оскільки росіяни мають велику кількість безпілотників та будуть продовжувати провокації.
Вночі 10 вересня російські "Шахеди" атакували територію Польщі. З 19 дронів польська протиповітряна оборона змогла збити лише 4. Річ у тім, що таку повітряну ціль складно перехоплювати винищувачами або ЗРК.
"Шахеди" летять на малих висотах, їх погано видно. Це в ефірі 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
"Річ у тім, що такого року повітряна ціль малошвидкісна, неманевровна, низько летить. Вона складна для перехоплення винищувачами чи системами ППО. Тому що їх просто не видно. Вони йдуть на малих висотах", – сказав він.
Що може зробити Польща?
Роман Світан зазначив, що оптимальний варіант для Польщі для знищення російських дронів – посилити Україну. Тоді наші захисники будуть перехоплювати ці БпЛА на заході до себе, і вони не будуть долітати до польської території. Зараз наша ППО не здатна це робити.
Тому і далі будуть ці провокації щодо країн Балтії, Польщі. Не виключаю такі ж варіанти щодо Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Ніякої реакції немає, а це практично розв’язало руки росіянам,
– підкреслив військовий експерт.
За його словами, росіяни виготовляють та мають у запасі багато безпілотників, далі й далі будуть тиснути. Усе залежитиме від дальності польоту ворожих БпЛА.
Атака "Шахедів" на Польщу: головне
- У ніч проти 10 вересня Польща зазнала атаки російських дронів. Відбиттям атаки "Шахедів" займалися польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, що перебувають у спільному користуванні НАТО.
- Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька повідомила, що на території країни також виявили уламки ракети невідомого походження. Снаряд знайшли неподалік населеного пункту Вигалев у Люблінському воєводстві.
- Начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула заявив, що Білорусь попередила їх про російські дрони. За його словами, це було корисно, але водночас і дивно.