Вночі 10 вересня російські "Шахеди" атакували територію Польщі. З 19 дронів польська протиповітряна оборона змогла збити лише 4. Річ у тім, що таку повітряну ціль складно перехоплювати винищувачами або ЗРК.

"Шахеди" летять на малих висотах, їх погано видно. Це в ефірі 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

"Річ у тім, що такого року повітряна ціль малошвидкісна, неманевровна, низько летить. Вона складна для перехоплення винищувачами чи системами ППО. Тому що їх просто не видно. Вони йдуть на малих висотах", – сказав він.

Що може зробити Польща?

Роман Світан зазначив, що оптимальний варіант для Польщі для знищення російських дронів – посилити Україну. Тоді наші захисники будуть перехоплювати ці БпЛА на заході до себе, і вони не будуть долітати до польської території. Зараз наша ППО не здатна це робити.

Тому і далі будуть ці провокації щодо країн Балтії, Польщі. Не виключаю такі ж варіанти щодо Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Ніякої реакції немає, а це практично розв’язало руки росіянам,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, росіяни виготовляють та мають у запасі багато безпілотників, далі й далі будуть тиснути. Усе залежитиме від дальності польоту ворожих БпЛА.

Атака "Шахедів" на Польщу: головне