"Шахеди" летять на малих висотах, їх погано видно. Це в ефірі 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
"Річ у тім, що такого року повітряна ціль малошвидкісна, неманевровна, низько летить. Вона складна для перехоплення винищувачами чи системами ППО. Тому що їх просто не видно. Вони йдуть на малих висотах", – сказав він.
Що може зробити Польща?
Роман Світан зазначив, що оптимальний варіант для Польщі для знищення російських дронів – посилити Україну. Тоді наші захисники будуть перехоплювати ці БпЛА на заході до себе, і вони не будуть долітати до польської території. Зараз наша ППО не здатна це робити.
Тому і далі будуть ці провокації щодо країн Балтії, Польщі. Не виключаю такі ж варіанти щодо Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Ніякої реакції немає, а це практично розв’язало руки росіянам,
– підкреслив військовий експерт.
За його словами, росіяни виготовляють та мають у запасі багато безпілотників, далі й далі будуть тиснути. Усе залежитиме від дальності польоту ворожих БпЛА.
Атака "Шахедів" на Польщу: головне
- У ніч проти 10 вересня Польща зазнала атаки російських дронів. Відбиттям атаки "Шахедів" займалися польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, що перебувають у спільному користуванні НАТО.
- Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька повідомила, що на території країни також виявили уламки ракети невідомого походження. Снаряд знайшли неподалік населеного пункту Вигалев у Люблінському воєводстві.
- Начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула заявив, що Білорусь попередила їх про російські дрони. За його словами, це було корисно, але водночас і дивно.