"Шахеды" летят на малых высотах, их плохо видно. Это в эфире 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Дело в том, что в таком году воздушная цель малоскоростная, неманевренная, низко летит. Она сложная для перехвата истребителями или системами ПВО. Потому что их просто не видно. Они идут на малых высотах", – сказал он.

Что может сделать Польша?

Роман Свитан отметил, что оптимальный вариант для Польши для уничтожения российских дронов – усилить Украину. Тогда наши защитники будут перехватывать эти БПЛА на заходе к себе, и они не будут долетать до польской территории. Сейчас наша ПВО не способна это делать.

Поэтому и дальше будут эти провокации относительно стран Балтии, Польши. Не исключаю такие же варианты относительно Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы. Никакой реакции нет, а это практически развязало руки россиянам,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, россияне изготавливают и имеют в запасе много беспилотников, дальше и дальше будут давить. Все будет зависеть от дальности полета вражеских БПЛА.

