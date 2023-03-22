Почему Путина вряд ли будут судить в Гааге: в The Economist назвали препятствия

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта издал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой, уполномоченной по правам ребенка. Оба обвиняются в ответственности за незаконную депортацию детей из оккупированных районов Украины, являющихся военным преступлением, на которое распространяется юрисдикция суда.

Сначала ордера на арест были тайными, но суд заявил, что обнародует их, чтобы повысить осведомленность о продолжающихся преступлениях. Россия принудительно переместила тысячи украинских детей из оккупированных регионов на свою территорию, разместив многих из них в российских семьях и пытаясь стереть их украинскую идентичность.

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Путин не скоро окажется на скамье подсудимых

Владимир Зеленский сделал преследование российских лидеров одним из десяти пунктов, которые нужно выполнить для установления мира. Также привлечение Путина и других военных преступников поддерживают на Западе.

Но, как пишет The Economist, Путин не скоро окажется на скамье подсудимых Международного уголовного суда в Гааге.

Ограниченное международное уголовное судопроизводство в современном виде попросту не касается лидеров ядерных государств. Впрочем, все еще есть определенные возможности для преследования определенных российских преступлений,

– говорится в сообщении.

Авторы статьи отмечают, что фактический иммунитет Путина – следствие слабости международной судебной системы. Если судопроизводство в странах имеет четкий статус и четкие трибуналы, международный закон, по определению ученых-юристов, – это подписанные соглашения и установленные нормы.

"Страны могут присоединяться и выходить из него по собственному усмотрению. В конце концов, не существует глобальной полицейской силы, которая добилась бы его выполнения", – пишет издание.

Россия не участник МКС

Первое препятствие для тех, кто хотел бы увидеть Путина за решеткой – это то, что Россия не участник Международного уголовного суда. Некоторые эксперты утверждают, что это не проблема.

ООН может создать специальный трибунал, как это было в случае Руанды и Югославии в 1990-х после массовых убийств за рубежом. Президент Югославии Слободан Милошевич провел последние годы в суде и умер в нидерландском центре для задержанных. Это может подойти и Путину.

Прецеденты очень важны для международного закона. И сейчас не существует такого, который мог бы отправить Путина в тюрьму. Есть две широкие категории обвинений, с которыми виновные в российской войне против Украины могут столкнуться.

Одно из них касается военных преступлений и преступлений против человечества. Речь идет о случаях, когда во время конфликта страдают гражданские, например, когда их грабят или насилуют военные. Совершившие такие зверства солдаты могут предстать перед судом (что уже произошло с некоторыми россиянами в Украине).

Теоретически их командиры и политические руководители тоже могут быть привлечены к ответственности. На деле же будет трудно даже доказать, что они приказали так себя вести.

Исторические прецеденты не внушают оптимизма

Именно поэтому Украина и ее союзники говорят о второй категории обвинений – преступлении агрессии. Акт вторжения в соседнюю страну – это поступок, ответственность за который можно полностью возложить на политиков. Но преследование такого преступления – это неизведанная территория с юридической точки зрения.

Пока было только два подобных случая: Нюрнбергский и Токийский процессы после Второй мировой войны. И страны, затрагивавшие судебное преследование, сами попросили о нем (следует помнить, что тогда правительства Германии и Японии были под контролем США и союзников). Без вторжения в Россию и свержения Путина трудно представить, чтобы что-нибудь такое произошло.

Специальные трибуналы для Руанды и бывшей Югославии тоже не дают повода для надежды. Оба процесса были запущены Совбезом ООН, который одобрил подобные трибуналы и в других местах, таких как Сьерра-Леоне. Принимая во внимание российские злоупотребления правом вето в этой организации, повторение такого опыта для России невозможно.

Некоторые юридические эксперты полагают, что Генеральная ассамблея ООН, где каждая страна имеет один голос и никакое право вето, может создать такой суд. Но такой обходной путь выведет международный закон далеко за текущие пределы. И не гарантировано, что инициатива получит нужные голоса: многие страны, включая США, не хотят давать международным судам больше власти.

Какие варианты остаются, чтобы наказать Россию

Впрочем, остаются два варианта и ни один из них не удовлетворительный. Первый – преследовать россиян через украинскую судебную систему, возможно, в процессах с участием международных судей. Символическая ценность трибунала в Гааге будет утрачена.

К тому же на скамью подсудимых сядут только россияне с низким статусом, что создаст впечатление, что речь идет о "карательном судопроизводстве". Второй вариант – это позволить Международному уголовному суду преследовать за российские военные преступления и преступления против человечества, но не преступление агрессии, поскольку это выходит за рамки текущей компетенции суда в случае России.

Для этого достаточно того, что Украина признает полномочия Гаагского суда, уже начавшего расследовать российские действия. Но мало кто верит, что по такому сценарию удастся построить дело против Путина. В любом случае Международный уголовный суд не рассматривает дела против подозреваемых заочно.

Желаемый для Украины план заключается в создании специального трибунала в Гааге, который бы существовал отдельно от Международного уголовного суда и мог рассматривать дело о преступлении агрессии, а следовательно, преследовать Кремль.

Впрочем, как пишет The Economist, это тоже нереалистично. Хуже то, что это может дискредитировать Международный уголовный суд по преследованию международной агрессии в будущем, – объяснил профессор международного права в Свободном университете Брюсселя Оливье Кортен.

Отправка военных преступников в Международный уголовный суд хоть и не даст желаемый большой приз, каким бы было преследование Путина, все же станет чем-то большим, чем символом. Любой из тех, кому грозит попадание в Гаагу: российские генералы или командиры группы "Вагнера", – не решатся когда-нибудь покинуть Россию, боясь, что их отправят под суд. Это уже будет в определенной степени наказание.

The Economist пишет, что в таком случае, если международное сообщество не может наказать Путина за преступление агрессии, оно должно удвоить свои усилия, чтобы позаботиться, что это преступление не принесет пользы. В частности, она может дать Зеленскому больше оружия и денег, необходимых для того, чтобы победить захватчиков.