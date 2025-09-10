Разведки разных государств неоднократно предупреждали о риске того, что Россия может напасть на одну из стран Балтии в ближайшие несколько лет. Кремль регулярно прибегал к провокациям против них. Однако в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу.

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше и экс-министр иностранных дел Андрей Дещица в эфире 24 Канала объяснил, почему Москва прибегла к агрессии именно против Варшавы и какие цели преследовала. Он пояснил, что действия России являются логичными, потому что дроны, которые летают над территорией Украины, легче могут проникнуть на территорию Польши, чем в Финляндию, Эстонию или другие страны.

Почему Россия нарушила пространство Польши?

Он отметил, что это вовсе не означает, что Россия не будет осуществлять подобные провокации против других стран, в частности Балтии. Это вполне реально, и, вероятно, следующей целью могла бы стать Литва, которая ближе всего к границам с Польшей.

Атакой на Польшу Россия преследовала несколько целей.

Во-первых, проверить, как Польша отреагирует на такие действия.

Во-вторых, оценить реакцию НАТО на подобные инциденты.

В-третьих, выяснить, насколько Соединенные Штаты готовы реагировать и поддерживать Европу в противостоянии с Россией.

И какая будет позиция в конце-концов самого Трампа? Ведь он заявляет, что имеет хороший диалог с Владимиром Путиным, но здесь видно "диалог" происходит не словесный, а "ракетный". Я думаю, что, прежде всего, Россия тестирует и проверяет,

– сказал Андрей Дещица.

Он добавил, что к тому же в Польше внутренне-политическая ситуация не совсем стабильная – противостояние между президентом и премьер-министром может быть использовано Россией, чтобы страна не смогла дать однозначно скоординированный ответ.

Что известно об атаке России на Польшу 10 сентября?