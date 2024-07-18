Сами застреливаются: многие оккупанты совершают суицид на фронте

Россиян сильно идеологически "накручивают", что лучше погибнуть, чем сдаться в украинский плен. Также многие раненые оккупанты не выдерживают морального давления.

Командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона рассказал, что российские военные часто прибегают к самоубийствам на фронте.

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Как российское командование давит на своих подчиненных

К примеру, на Торецком направлении российские оккупанты часто не забирают раненых и заставляют их воевать. Бывает, что раненые после боя не могут двигаться и лежат даже по несколько дней там.

По данным нашей разведки, по данным от пленных, они здесь не забирают вообще раненых и заставляют их "двигаться вперед",

– добавил Краснов.

По его словам, оккупанты почти не проводят эвакуацию. Раненых россиян бросают вперед без возможности вернуться назад.

Единственная возможность вернуться назад – успешно выполнить боевую задачу, продержаться какое-то время, а потом может их поменяют,

– объяснил Краснов.

Более того, российские командиры обещают своим подчиненным, что их будут расстреливать, если они будут отступать. И самое главное, что такие случаи действительно зафиксированы. Есть факты расстрелов и физического наказания – их бьют и привязывают.

"Они боятся на самом деле более своих, чем наших", – отметил Краснов. Поэтому получив какие-то несерьезные ранения, вражеские солдаты понимают, что выйти они не смогут. Поэтому стреляют в себя, чтобы не сдаваться в плен.