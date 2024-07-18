Самі застрелюються: багато окупантів скоюють суїцид на фронті

Росіян сильно ідеологічно "накручують", що краще загинути, ніж здатися в український полон. Також багато поранених окупантів не витримують морального тиску.

Командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону розповів, що російські військові часто вдаються до самогубств на фронті.

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Як російське командування тисне на своїх підлеглих

До прикладу, на Торецькому напрямку російські окупанти часто не забирають поранених і змушують їх воювати. Буває, що поранені після бою не можуть рухатися і лежать навіть по кілька днів там.

За даними нашої розвідки, по даних від полонених, вони тут не забирають взагалі поранених і змушують їх "рухатися уперед",

– додав Краснов.

За його словами, окупанти майже не проводять евакуацію. Поранених росіян кидають вперед без можливості повернутись назад.

Єдина можливість повернутись назад – успішно виконати бойову задачу, протриматись якийсь час, а потім може їх поміняють,

– пояснив Краснов.

Ба більше, російські командири обіцяють своїм підлеглим, що їх будуть розстрілювати, якщо вони відступатимуть. І найголовніше, що такі випадки справді зафіксовані. Є факти розстрілів і фізичного покарання – їх б'ють та прив'язують.

"Вони бояться насправді більш своїх, ніж наших", – зазначив Краснов. Тож отримавши якісь несерйозні поранення, ворожі солдати розуміють, що вийти вони не зможуть. Тому стріляють в себе, щоб не здаватися в полон.