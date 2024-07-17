По его словам, вражеского командира убили свои же офицеры. И произошло это якобы из-за того, что тот "защищал" своих подчиненных.

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Российские офицеры убили командира роты за сопротивление

Российский военнослужащий пожаловался отцу на убийство их командира своими же офицерами. Подчиненный убитого рассказал, что того застрелили за расхождение во взглядах и неповиновение.

По его словам, убитый командир берег свой личный состав и волновался за ребят, из-за чего у него и возникли недоразумения с офицерами России, которые просто застрелили его.

Командира убили. Хороший был командир. Жалел всех. 11 пулевых ранений,

– пожаловался оккупант.

Перехват разговора россиян: смотрите видео

Недавно украинские силы уничтожили 8 офицеров армии страны-агрессора. Тогда успешно демобилизовали старшего лейтенанта Дмитрия Красовского, лейтенантов Виктора Смирнова, Алана Гедгагова, Алексея Кузина, Сергея Тимченко, командира штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" младшего лейтенанта Альберта Курамшина, а также младших лейтенантов Андрея Колчанова и Алексея Гуляева.