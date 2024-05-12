В посте полковника Вооруженных Сил Украины, журналиста Анатолия Штефана "Штирлица" указано звание и имена павших российских оккупантов.

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Успешно демобилизован:

  • старший лейтенант Красовский Дмитрий;
  • лейтенант Смирнов Виктор;
  • лейтенант Гедгагов Алан;
  • лейтенант Кузин Алексей; лейтенант Тимченко Сергей;
  • командир штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" младший лейтенант Курамшин Альберт;
  • младший лейтенант Колчанов Андрей;
  • младший лейтенант Гуляев Алексей.