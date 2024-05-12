У дописі полковника Збройних Сил України, журналіста Анатолія Штефана "Штірліца" зазначено звання та імена полеглих російських окупантів.
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Успішно демобілізовано:
- старший лейтенант Красовський Дмитро;
- лейтенант Смирнов Віктор;
- лейтенант Гедгагов Алан;
- лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій;
- командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт;
- молодший лейтенант Колчанов Андрій;
- молодший лейтенант Гуляєв Олексій.