У дописі полковника Збройних Сил України, журналіста Анатолія Штефана "Штірліца" зазначено звання та імена полеглих російських окупантів.

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Успішно демобілізовано:

  • старший лейтенант Красовський Дмитро;
  • лейтенант Смирнов Віктор;
  • лейтенант Гедгагов Алан;
  • лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій;
  • командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт;
  • молодший лейтенант Колчанов Андрій;
  • молодший лейтенант Гуляєв Олексій.