Почему украинцы завидуют семьям погибших военных: откровенные признания

Активисты общественной организации Arts&Rights при поддержке Украинского культурного фонда запустили проект "Что такое помнить", чтобы выяснить, какое значение для украинцев имеет память о погибших в российско-украинской войне, и как нам нужно с ней обращаться.

Одну из панельных дискуссий, которые состоялись в рамках проекта, посвятили тому отношению, с которым сталкиваются родственники погибших защитников. О том, почему семьям павших завидуют и чего им не хватает больше всего, – читайте в нашем материале.

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Как относятся к семьям погибших

Во время дискуссии немало отсылок сделали к крупнейшему опросу семей погибших защитников, который в 2018 году организовало издание "Зеркало недели" совместно с благотворительным проектом "Небесная гвардия". Они заказали у КМИС опрос семей погибших защитников, чтобы понять, как они живут и как, по их мнению, жить стране.

За четыре года, прошедшие с проведения опроса, ситуация глобально не изменилась. Ответы на вопросы о том, как в основном к ним относятся в связи с их потерей, были неожиданными.

Оказалось, что сострадание – не единственное, с чем они сталкиваются.

63% испытывают от людей именно сочувствие и поддержку.

Разные люди относятся по-разному – ощущение еще 20%.

Равнодушие-то, что почувствовали еще 13% семей.

С завистью столкнулись 11% семей погибших.

С враждебностью и агрессией пришлось иметь дело 3% семей погибших.

И еще по 1% выбрали варианты "другое" и "трудно сказать".

Почти все эти эмоции, с которыми встречаются семьи погибших защитников, можно понять и объяснить. Кроме зависти. Она выглядит настолько загадочной, что на ней стоит остановиться отдельно.

Результаты опроса 2018 года / Инфографика zn.ua

Казалось бы, человеку, который еще проживает горе от потери, завидовать нет поводов. Однако в случае семей погибших зависть вызывает не сам факт утраты, а назначенная осиротевшим родственникам государством компенсационная выплата.

Деньги и гарантированное государством обеспечение жильем (в случае его отсутствия), скидка на оплату коммунальных услуг, повышенная пенсия, льготы на медицинское обслуживание или образование многим созерцателям заступают горе, которое они призваны хотя бы частично компенсировать. Даже несмотря на то, что все от государства семьи не получают, а, скорее, добиваются.

Результаты опроса 2018 года / Инфографика zn.ua

Председатель Директората памяти и формирование позитивного образа ветеранов Министерства по делам ветеранов Руслан Приходько отметил, что такому отношению есть свое объяснение. Оно заключается в том разрыве, который есть в украинском обществе в теме войны.

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По его словам, людям, которые вообще не имеют никакого отношения к российско-украинской войне, трудно понять тех, кто от нее пострадал. К их мировосприятию добавляются российские нарративы, которые в нашем социуме создавались и наращивались годами. При отсутствии уважения к участникам войны и понимания их роли в формировании будущего Украины, социальное обеспечение, которое защитникам гарантирует государство, действительно выглядит неожиданно и незаслуженно.

Это комплексный вопрос. Невозможно урегулировать его лишь изменениями в законодательстве с точки зрения социальной поддержки со стороны государства или с точки зрения только мемориальной работы, или героизации,

– сказал он, подчеркнув важность общегосударственной работы на изменение этой ситуации.

Чего не хватает семьям погибших

Социальная поддержка семей погибших в Украине сегодня позволяет им не испытывать материальной нужды. Исследование показало еще несколько лет назад.

Результаты опроса 2018 года / Инфографика zn.ua

То, чего действительно не хватает, – уважения к памяти о павших защитниках.

Результати опитування 2018 року / Інфографіка zn.ua

Результаты опроса 2018 года / Инфографика zn.ua

Во-первых, речь идет о сохранении этой памяти и уважении к ней. Не только на государственном уровне, но и со стороны простых украинцев.

Очень многое зависит просто от людей, от людей, которые живут на нашей улице, которых мы видим в маршрутке, с которыми встречаемся в школе. Мы с вами можем больше, чем думаем. Почему бы нам не спросить: в нашем классе есть дети погибшего? Давайте подумаем, что мы можем сделать? У нас есть кто-то на работе, у кого родственник погиб? Давайте подумаем, что мы можем сделать для этого человека, чтобы показать насколько мы чтим то, что он пережил. Анастасия Береза Основательница благотворительного проекта "Небесная гвардия"

При этом, как отметила основательница проекта "Что такое помнить" Оксана Иванцив, примеров такой заботы и уважения тоже можно привести немало. Просто нужно их популяризировать. Мы в нашем исследовании нашли такой пример, когда военные ведут в школу дочь погибшего. Дочь павшего защитника шла в первый класс, и не было папы, который может ее туда торжественно отвести. Поэтому его собратья собрались и повели ребенка в школу,

– рассказала она. Такие маленькие проявления заботы не требуют больших затрат, но позволяют семьям погибших почувствовать уважение к их потере. "Это же ничего не стоит. Для этого не нужны средства, программы. Просто надо всегда помнить, что вот в тех ста процентах нашей жизни есть часть этого вклада. Нам нужно постоянно его учитывать", – добавила Анастасия Береза. Во-вторых, важно не обесценивать гибель защитников. Это может проявляться по-разному, но каждое проявление является одинаково болезненным для родственников погибших.

Мы делали наш опрос всего лишь на четвертый год войны. Но уже тогда было ощущение, что это бесполезно, никому не нужно и постоянные разговоры о том, что "это не война, а политика, и я вот в стороне, я не знаю, что происходит,

– отметила Береза.

По ее словам, чтобы этому противодействовать, стоит продолжать называть вещи своими именами.

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Постоянно рассказывать, что мы сейчас, например, здесь сидим, разговариваем, потом пойдем в кафе. За это все кто-то прямо сейчас рискует жизнью, здоровьем. Выполняет очень сложную, неприятную, опасную работу. Мы должны постоянно об этом помнить,

– подчеркнула основательница проекта "Небесная гвардия".

Как можно улучшить отношение

Как следует из слов участников дискуссии, сейчас государство должно предпринять усилия в двух направлениях, чтобы изменить отношение к погибшим воинам и их родственникам. Первое направление касается непосредственно памяти. Государство должно научиться с одинаковым уважением относиться ко всем своим погибшим защитникам.

Виктория Кравчук, мама одного из погибших защитников, отмечает, что более внимательного отношения требуют семьи защитников, которые официально относятся к небоевым или санитарным потерям. Речь идет, в частности, о тех, кто умер после возвращения из зоны боевых действий, и самоубийцах.

Вчера он был герой. Дети и родители гордились, что он военный. Потом что-то случилось и человек покончил с собой. На второй день об этих семьях все забывают. Еще у нас есть погибшие добровольцы, также, семьи которых до сегодняшней поры не имеют документов, признающих их боевой потерей. Вот проблема,

– пояснила она.

По словам женщины, государство должно нести ответственность за военнослужащих и их семьи от начала и до конца. "Если с военнослужащим что-то случилось или во время службы или уже после возвращения домой с войны, государство должно брать на себя ответственность за это. Для родителей не важно, погиб ли ребенок во время выполнения воинского долга или покончил с собой. Важно то, что уже у родителей нет сына, а у детей нет отца. Государство должно их поддержать", – подчеркнула она.

В отдельных регионах уже внедряют практику памяти тех, кто погиб не во время выполнения боевых задач, с использованием формулировки "погибших в российско-украинской войне". И такую практику стоит популяризировать.

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Я считаю, что это должно успокоить семью. Так государство поддержит родственников и покажет, что заботятся о них и о памяти. Да, там были обстоятельства гибели. Но мы же о тех обстоятельствах не знаем. Но мы знаем, что эти ребята в этой войне погибли,

– сказала Кравчук.

Второе направление – информационное. Тема войны не должна замалчиваться или отодвигаться на задний план. Возможность не замечать войну – это привилегия, за которую многие защитники и их родственники заплатили высокую цену. Об этом нужно напоминать.

Государственная информационная политика должна строиться так, чтобы семьи погибших не превращались в очередную льготную категорию, а чувствовали уважение к своей потере.