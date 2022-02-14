Почти 570 тысяч украинцев получили бустерную прививку от COVID-19

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли 14,95 миллиона человек, в том числе третья прививка уже получили 567 тысяч украинцев.

При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки – около 19 тысяч.

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Статистика вакцинации в сутки

За сутки 13 февраля в Украине 18 938 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

Прививки проводили 343 мобильных бригады по иммунизации, 1 726 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек.

Кроме того, дополнительную дозу получили 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.

В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,

Coronavac – 4 973 076,

AstraZeneca – 1 638 184,

Moderna – 1 534 856,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

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