Статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 2 270 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 142 человека. В то же время выздоровели– 9 338 человек.

Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации

Какие темпы тестирования? Снижение заболеваемости можно объяснить меньшим количеством проведённых тестов. Так, в воскресенье, 13 февраля, в Украине провели 60 375 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 26 587, методом ИФА – 1 873 и 31 915 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.

Количество больных коронавирусом в регионах за сутки

Киев – 2 293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1 171;

Донецкая область – 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1 519;

Полтавская область – 222;

Ровненская область – 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область – 361;

Харьковская область – 1 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 571;

Черниговская область – 713.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания. По состоянию на 14 февраля известно о 3 788 395 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 950 человек.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала