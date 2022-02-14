Статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 2 270 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 142 людини. Натомість видужали – 9 338 людей.

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Які темпи тестування? Зниження захворюваності можна пояснити меншою кількістю проведених тестів. Так, у неділю, 13 лютого в Україні провели 60 375 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 26 587, методом ІФА – 1 873 та 31 915 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

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