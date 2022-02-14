Майже 570 тисяч українців отримали бустерне щеплення проти COVID-19

Повний курс вакцинації проти COVID-19 в Україні пройшли 14,95 мільйона людей, зокрема третє щеплення уже отримали 567 тисяч українців.

При цьому загалом зробили 31,1 мільйона щеплень, за останню добу – близько 19 тисяч.

Актуально Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19

Статистика вакцинації за добу

За добу 13 лютого в Україні 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Щеплення проводили 343 мобільні бригади з імунізації, 1 726 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей.

Крім того, додаткову дозу отримали 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.

Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,

Coronavac – 4 973 076,

AstraZeneca – 1 638 184,

Moderna – 1 534 856,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

​Також на тему МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію