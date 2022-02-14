Майже 570 тисяч українців отримали бустерне щеплення проти COVID-19
Джерело:МОЗ
Повний курс вакцинації проти COVID-19 в Україні пройшли 14,95 мільйона людей, зокрема третє щеплення уже отримали 567 тисяч українців.
При цьому загалом зробили 31,1 мільйона щеплень, за останню добу – близько 19 тисяч.
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Статистика вакцинації за добу
За добу 13 лютого в Україні 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.
Щеплення проводили 343 мобільні бригади з імунізації, 1 726 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей.
Крім того, додаткову дозу отримали 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.
Загалом проведено 31 126 896 щеплень.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,
- Coronavac – 4 973 076,
- AstraZeneca – 1 638 184,
- Moderna – 1 534 856,
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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