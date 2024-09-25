Под Киевом во дворе многоэтажки мужчина выстрелил в своего соседа

Под Киевом произошла стрельба между соседями. В частности, один выстрелил в ногу другому.

Инцидент произошел ориентировочно в 18:00 25 сентября. Правоохранители рассказали, что сообщение о стрельбе поступило в Бучанское районное управление полиции.

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Что известно о стрельбе в Вишневом

25 сентября, около 18 часов, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в городе Вишневое в одном из дворов многоэтажек один человек стрелял в другого,

– заявили в полиции.

Правоохранители сообщили, что в результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому. Раненый в больнице, а стрелка задержали на месте происшествия.

Полиция Киевской области предварительно установила, что:

между двумя соседями произошла ссора, во время которой один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту;

пострадавший получил проникающее ранение и по состоянию на вечер 25 сентября находится в больнице.

Правоохранители сообщили, что фигурант совершил выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль.

Следователи начали уголовное производство по части статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.