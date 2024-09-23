Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Керимова поддерживает сам Владимир Путин. Поэтому действия Кадырова на стороне Бакальчука могут обострить отношения так называемого главы Чечни с Путиным.

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Кадыровцы "сломали зубы"

Путин не впервые участвует в переделе собственности в России. В этом конфликте он лоббирует интересы Керимова и Татьяны Бакальчук – владелицы компании Wildberries, которая стоит миллиарды долларов.

Россия – это частная собственность крепостника Путина, и он контролирует в ней, в частности, экономические процессы,

– подчеркнул политолог.

В этой истории, по его словам, впервые нашла коса на камень: Владислав Бакальчук привлек к этому переделу самого Рамзана Кадырова. Сейчас уже понятно, что кадыровцы "сломали зубы", ведь по результатам захвата самого Бакальчука и чеченцев, которые ему помогали, задержали.

Однако Татьяна Бакальчук выстояла и продолжает контролировать компанию. Сейчас, по крайней мере в Москве, люди Путина, в частности, миллиардер Керимов, который уже давно платит семье главы Кремля, оказались сильнее. Кадыровцам впервые за много лет дали отпор и посадили,

– подчеркнул он.

Это, по его мнению, интересная ситуация с точки зрения отношений Кадырова и Путина. Глава Кремля может решить, что Кадыров начал ему хамить.

С самого начала было понятно, что соглашение, которое пытаются сорвать кадыровцы, одобрил лично Путин. Не знать этого Кадыров не мог, однако после того, как ему сказали, чтобы он туда не лез, он все равно отправляет своих бойцов на штурм, а фактически рейдерский захват, офиса Wildberries.

Путина это может разозлить, ведь попытки силовым путем отменить его решение является произволом со стороны Кадырова,

– уверен Игорь Эйдман.

Напомним, что в центре Москвы возле офиса маркетплейса Wildberries 18 сентября произошла стрельба во время попытки захвата компании Владиславом Бакальчуком вместе с кадыровцами. В результате этого погибли 2 охранника и 7 человек получили ранения.

Самого Бакальчука задержала полиция, но впоследствии его отпустили. Всего в деле относительно стрельбы возле офиса Wildberries получили обвинения более 30 фигурантов, в том числе и Бакальчук.