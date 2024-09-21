Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что подразделения Кадырова вряд ли будут защищать Путина, если тому что-то будет угрожать.

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Какие отношения у Путина и Кадырова

Как отметил Жирнов, существует такая "сказочка", будто Путин специально финансирует Кадырова и его подразделения, чтобы там ему помогли в случае опасности.

Есть такая "сказочка". Якобы если Путина кто-то предаст из МВД или ФСО, то он может позвонить Кадырову – и они приедут. Мы уже видели, как эти люди спасали Путина в Ростове, когда туда подходил Пригожин,

– сказал Жирнов.

В общем Россия постепенно приближается к тому, что там произойдет гражданская война на религиозной основе. Первые звоночки были во время протестов в Дагестане в 2023 году.

Путин ведет к этому. В России будет резня на религиозной основе. Путин воюет с православными и дружит с мусульманами. Это закончит религиозной войной внутри России,

– отметил Жирнов.