Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що підрозділи Кадирова навряд чи захищатимуть Путіна, якщо тому щось загрожуватиме.

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Які відносини в Путіна та Кадирова

Як наголосив Жирнов, існує така "казочка", ніби Путін спеціально фінансує Кадирова та його підрозділи, аби там йому допомогли в разі небезпеки.

Є така "казочка". Нібито якщо Путіна хтось зрадить з МВС чи ФСО, то він може подзвонити Кадирову – і вони приїдуть. Ми вже бачили, як ці люди рятували Путіна до Ростова, коли туди підходив Пригожин,

– сказав Жирнов.

Загалом Росія поступово наближається до того, що там станеться громадянська війна на релігійній основі. Перші дзвіночки були під час протестів у Дагестані у 2023 році.

Путін веде до цього. В Росії буде різня на релігійній основі. Путін воює з православними і дружить з мусульманами. Це закінчить релігійною війною всередині Росії,

– зауважив Жирнов.