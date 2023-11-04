Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що такі протести є давньою історією, відомою ще з часів Радянського Союзу. За його словами, колись подібні демонстрації організував комітет державної безпеки.

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У Радянському Союзі організація таких подій не забирала багато часу. Якщо мовиться про мусульманські регіони, то це робилося через мечеті. Майже всі священники для того, щоб отримати посаду, мали пройти через КДБ. Там їх вербували та змушували писати заяви про співпрацю.

Організувати схоже дійство дуже просто. Треба лише дати команду оголошувати проповіді антисемітського змісту,

– розповів Ігор Яковенко.

Промовистим є той факт, що демонстрації проти євреїв були навіть у тих російських регіонах, де євреї ніколи не проживали. Також цікаво, чому росіяни не виходили з протестами, коли Владімір Путін вбивав їхній братів по вірі в Сирії. Адже сьогодні місто Алеппо практично стерте з лиця землі через російські бомбардування.

Люди, які ніколи в житті не бачили євреїв, виходять і кажуть: "Врятуйте нас від євреїв",

– зауважив Яковенко.

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Так само можна виступити проти Китаю, де пригнічують мусульман, але в Росії цього ніхто не робить. Китайців не шукають по літаках.

"Логіка цього всього зрозуміла й, очевидно, що нічого подібного Україна не могла організувати – це своє, рідне ФСБ", – підсумував Яковенко.

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