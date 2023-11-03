На цьому наголосили в Інституті вивчення війни (ISW). Зазначають, що російська влада заарештувала 15 людей у зв'язку із заворушеннями в аеропорту Махачкали, а глава Республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що звільнив голову адміністрації міста за участь у заворушеннях.

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Антисемітів у Дагестані не покарають

Російські ЗМІ цитують Мелікова, мовляв, законне покарання понесуть тільки ті, хто зазіхнув на життя співробітників поліції, і ті, хто був ініціатором погрому. А також обіцяну секретаря Кремля Дмитра Пєскова підтримати підхід Мелікова до покарання тільки обраних учасників заворушень.

Крім того, глава Духовного управління Республіки Татарстан, муфтій Каміль Самігуллін закликав російську владу проявити поблажливість до тих, хто піддався на так звану провокацію в Дагестані, оскільки заворушення нібито організували зовнішні сили. Самігуллін також закликав мусульман у Росії не нападати на євреїв.

Кремль, ймовірно, уникає масових покарань за антисемітизм у Дагестані через побоювання, що вони розпалять невдоволення проти самого Кремля,

– резюмували аналітики ISW.

Деякі російські ультранаціоналісти розкритикували заклики до поблажливості до учасників погромів, оскільки в Дагестані напруженість буде лише зростати через відсутність контролю Кремля над інформаційним простором.

Що цьому передувало