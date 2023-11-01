Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Путін та Захарова, звісно ж, почали розповідати про "український слід" у цих мітингах. Це абсолютна маячня.

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Кумедно, що тамтешня влада практично в усіх негативних явищах на території Росії вбачає "український слід". І ще одні обвинувачені – західні спецслужби.

Путін із Захаровою вже казали, що все організував "київський режим" та західні спецслужби. Все, що в Росії погане відбувається – це організував "київський режим" та західні спецслужби. Мені вже показували відео, де мешканка Дагестану, яка має у власності готель або квартири, пише, що всюди має камери, і "жоден єврей не пройде". Це теж "організував" Київ та спецслужби?

– зазначив Тизенгаузен.

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Влаштували "кам'яний вік"

Як наголосив Тизенгаузен, погроми в Дагестані – це типова Росія, де махнули на все рукою та почали погроми. Все схоже на "кам'яний вік". Такими є результати політики Владіміра Путіна, коли жителі бідних регіонів злі абсолютно на всіх. Немає різниці, чи це США, чи Ізраїль, чи Україна.

Ось так Путін докерувався. Але ситуація небезпечна і для нього. Ті, хто біжать шукати людей… Воно так часто буває, що все виходить з-під контролю… Він може так докеруватися, що до "рускіх" з вилами прийдуть,

– розповів Тизенгаузен.

Погроми в Дагестані: коротко