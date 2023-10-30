Дмітрій Пєсков, речник Кремля, відреагував на масові заворушення проти євреїв, які сколихнули Кавказ, пише 24 Канал. Посіпака Путіна стверджує, що моторошні події в Махачкалі це буцімто результат "втручання ззовні".
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Шойгу терміново повертається з Китаю
"Добре відомо й очевидно, що вчорашні події навколо аеропорту Махачкали є результатом втручання ззовні", – сказав Пєсков. Однак він чомусь не пояснив, чому розхвалені спецслужби Росії не попередили так зване "втручання ззовні".
Водночас речник Кремля сказав, що Путін отримує доповіді від ФСБ, Росгвардіі і глави Дагестану Мелікова про ситуацію в республіці.
Він повідомив, що Путін проведе нараду, на якій обговорить "спроби Заходу" використовувати конфлікт на Близькому Сході для розколу ситуації всередині Росії.
На нараді будуть присутні прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, глава Росгвардії Віктор Золотов, голова СКР Олександр Бастрикін та інші.
Через нараду з Путіним на тему штурму аеропорту в Махачкалі главі міноборони Росії Сергею Шойгу довелося швидше відлітати з Китаю.
Його присутність ускладнюється тим, що ще тільки вранці Шойгу був у Пекіні, куди прибув для участі в безпековому форумі. Після виступу на форумі Шойгу довелося терміново вилітати назад.
Глава Дагестану Сергєй Меліков заявив, що відповідальність за організацію заворушень в аеропорту Махачкали нібито несуть "вороги".
Він фантазує, що телеграм-канал "Утро Дагестана", де з'явилися повідомлення про "біженців з Ізраїлю", нібито адмініструється з території України "зрадниками і бандерівцями".
Реакція ОП на події в Махачкалі
В Офісі Президента України також засудили погроми в Махачкалі. Радник ОП Михайло Подоляк зазначив, що десятиліття толерування беззаконної поведінки агресивних режимів призвели до сьогоднішніх наслідків і трагедій.
За його словами, Росія запустила антиєврейські погроми, оскільки вважає демократичний світ слабким, терплячим і нездатним протистояти агресії.
Михайло Подоляк наголосив, що не можна залишати Росію у нинішньому вигляді.
Що відомо про антиєврейські погроми в Росії
- На Кавказі 29 жовтня спалахнули протести й погроми через "ізраїльських біженців". У Нальчику вандали підпалили недобудований єврейський культурний центр і написали на стінах "смерть яхудам".
- У Дагестані на переселенців з Ізраїлю влаштували облаву в готелі. Також у російських соцмережах ширилися заклики вчиняти розправи над євреями.
- Ввечері в аеропорту Махачкали сталися масові антисемітські заворушення. Люди увірвалися на територію аеропорту в пошуках євреїв, які мали прибути рейсом з Тель-Авіву. В основному на рейсі були діти та жінки, але це не зупинилося росіян.
- Як наслідок, бунтарі не знайшли євреїв, після чого почалися сутички з поліцією. За даними російських ЗМІ, під час заворушень постраждали дев'ять співробітників поліції. Правоохоронні органи Дагестану затримали 60 учасників заворушень.