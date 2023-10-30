Дмитрий Песков, спикер Кремля, отреагировал на массовые беспорядки против евреев, всколыхнувшие Кавказ, пишет 24 Канал. Приспешник Путина утверждает, что жуткие события в Махачкале это якобы результат "вмешательства извне".
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Шойгу срочно возвращается из Китая
"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы – результат вмешательства извне", – сказал Песков. Однако он почему-то не объяснил, почему расхваленные спецслужбы России не предупредили так называемое "вмешательство извне".
В то же время представитель Кремля сказал, что Путин получает доклады от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Меликова о ситуации в республике.
Он сообщил, что Путин проведет совещание, на котором обсудит попытки Запада использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола ситуации внутри России.
На совещании будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.
Из-за совещания с Путиным на тему штурма аэропорта в Махачкале главе минобороны России Сергею Шойгу пришлось поскорее улетать из Китая.
Его присутствие осложняется тем, что еще только утром Шойгу был в Пекине, куда прибыл для участия в форуме по безопасности. После выступления на форуме Шойгу пришлось срочно вылетать обратно.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ответственность за организацию беспорядков в аэропорту Махачкалы якобы несут "враги".
Он фантазирует, что телеграмм-канал "Утро Дагестана", где появились сообщения о "беженцах из Израиля", якобы администрируется с территории Украины "изменниками и бандеровцами".
Реакция ОП на события в Махачкале
В Офисе Президента Украины также осудили погромы в Махачкале Советник ОП Михаил Подоляк отметил, что десятилетие толерантности к беззаконному поведению агрессивных режимов привели к сегодняшним последствиям и трагедиям.
По его словам, Россия запустила антиеврейские погромы, поскольку считает демократический мир слабым, терпеливым и неспособным противостоять агрессии.
Михаил Подоляк отметил, что нельзя оставлять Россию в нынешнем виде.
Что известно об антиеврейских погромах в России
- На Кавказе 29 октября вспыхнули протесты и погромы из-за "израильских беженцев". В Нальчике вандалы подожгли недостроенный еврейский культурный центр и написали на стенах "смерть яхудам".
- В Дагестане на переселенцев из Израиля устроили облаву в отеле. Также в российских соцсетях распространялись призывы совершать расправы над евреями.
- Вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые антисемитские беспорядки. Люди ворвались на территорию аэропорта в поисках евреев, которые должны были приехать рейсом из Тель-Авива. В основном, на рейсе были дети и женщины, но это не остановилось россиян.
- Как следствие, бунтари не нашли евреев, после чего начались стычки с полицией. По данным российских СМИ, в ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции. Правоохранительные органы Дагестана задержали 60 участников беспорядков.