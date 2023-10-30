Дмитрий Песков, спикер Кремля, отреагировал на массовые беспорядки против евреев, всколыхнувшие Кавказ, пишет 24 Канал. Приспешник Путина утверждает, что жуткие события в Махачкале это якобы результат "вмешательства извне".

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Шойгу срочно возвращается из Китая

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы – результат вмешательства извне", – сказал Песков. Однако он почему-то не объяснил, почему расхваленные спецслужбы России не предупредили так называемое "вмешательство извне".

События в Махачкале осудил президент Владимир Зеленский. По его словам, беспорядки в Махачкале являются частью распространенной в России культуры ненависти к другим нациям. На погромы в Махачкале отреагировали в США и НАТО, призвав защитить еврейскую общину.

В то же время представитель Кремля сказал, что Путин получает доклады от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Меликова о ситуации в республике.

Он сообщил, что Путин проведет совещание, на котором обсудит попытки Запада использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола ситуации внутри России.

На совещании будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.

Из-за совещания с Путиным на тему штурма аэропорта в Махачкале главе минобороны России Сергею Шойгу пришлось поскорее улетать из Китая.

Его присутствие осложняется тем, что еще только утром Шойгу был в Пекине, куда прибыл для участия в форуме по безопасности. После выступления на форуме Шойгу пришлось срочно вылетать обратно.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ответственность за организацию беспорядков в аэропорту Махачкалы якобы несут "враги".

Он фантазирует, что телеграмм-канал "Утро Дагестана", где появились сообщения о "беженцах из Израиля", якобы администрируется с территории Украины "изменниками и бандеровцами".

Реакция ОП на события в Махачкале

В Офисе Президента Украины также осудили погромы в Махачкале Советник ОП Михаил Подоляк отметил, что десятилетие толерантности к беззаконному поведению агрессивных режимов привели к сегодняшним последствиям и трагедиям.

По его словам, Россия запустила антиеврейские погромы, поскольку считает демократический мир слабым, терпеливым и неспособным противостоять агрессии.

Михаил Подоляк отметил, что нельзя оставлять Россию в нынешнем виде.

Что известно об антиеврейских погромах в России