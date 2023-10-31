Так, російський пропагандист Владімір Соловйов почав заявляти, що то "не вони", інформує 24 Канал. Мовляв, такого не може бути.

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"Я думав, що в нашій країні я не доживу до проявлення якогось… на щастя, це все дуже фрагментарно. З цим всім уже розібралися, йшло з-за кордону. Але бігати по готелях, як відбулося в одній із республік Кавказу, та шукати євреїв, хоча є надпис "ізраїльтян тут нікого не має" – це не ми. Так бути не може. Це абсолютно неправильно", – сказав Соловйов.

"Жодної колективної відповідальності"

Російський пропагандист додав, що нині відбувається колосальна трагедія. Однак, мовляв, тут важливо розуміти, що немає бути жодної "колективної відповідальності". Соловйов вважає, що це нині "абсолютно неприпустимо".

Людина відповідає за власні вчинки. Колись ми утрималися та відмовилися від колективної відповідальності, коли в 90-х – початку двотисячних страшна біда терору прийшла на землю Чечні. Найбільше тоді загинуло чеченців,

– додав рупор Кремля.

Мовляв, тоді Росія проявила "мудрість" і не стала звинувачувати усіх, хто проживав на території Чеченської республіки, що вони "терористи та бандити". Тут Владімір Соловйов згадав Йосипа Сталіна – кумира Владіміра Путіна.

"Колись Йосип Сталін допустив цю помилку, за яку потім радянська влада перепросила. Коли колективно звинувачували народи та їх виселяли. Ми такої помилки більше не робимо", – сказав пропагандист.

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