Это отметили в Институте изучения войны (ISW). Отмечают, что российские власти арестовали 15 человек в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, а глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что уволил главу администрации города за участие в беспорядках.
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Антисемитов в Дагестане не накажут
Российские СМИ цитируют Меликова, мол, законное наказание понесут только те, кто посягнул на жизнь сотрудников полиции и те, кто был инициатором погрома. А также обещанное секретаря Кремля Дмитрия Пескова поддержать подход Меликова к наказанию только избранных участников беспорядков.
Кроме того, глава Духовного управления Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин призвал российские власти проявить снисхождение к тем, кто подвергся так называемой провокации в Дагестане, поскольку беспорядки якобы организовали внешние силы. Самигуллин также призвал мусульман в России не нападать на евреев.
Кремль, вероятно, избегает массовых наказаний за антисемитизм в Дагестане из-за опасений, что они разожгут недовольство против самого Кремля,
– резюмировали аналитики ISW.
Некоторые российские ультранационалисты подвергли критике призывы к снисходительности к участникам погромов, поскольку в Дагестане напряженность будет только расти из-за отсутствия контроля Кремля над информационным пространством.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский отреагировал на беспорядки в Махачкале и заявил, что Россия активно распространяет культуру ненависти к другим народам. А события в Дагестане – прекрасная иллюстрация политики Кремля.
- Российский диктатор Владимир Путин вообще нелогично и бессмысленно обвинил Украину в антисемитских беспорядках в аэропорту Махачкалы. Мол, США стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине". И американцы организуют "смертельный хаос", чтобы "расколоть Россию изнутри".