Это отметили в Институте изучения войны (ISW). Отмечают, что российские власти арестовали 15 человек в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, а глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что уволил главу администрации города за участие в беспорядках.

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Антисемитов в Дагестане не накажут

Российские СМИ цитируют Меликова, мол, законное наказание понесут только те, кто посягнул на жизнь сотрудников полиции и те, кто был инициатором погрома. А также обещанное секретаря Кремля Дмитрия Пескова поддержать подход Меликова к наказанию только избранных участников беспорядков.

Кроме того, глава Духовного управления Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин призвал российские власти проявить снисхождение к тем, кто подвергся так называемой провокации в Дагестане, поскольку беспорядки якобы организовали внешние силы. Самигуллин также призвал мусульман в России не нападать на евреев.

Кремль, вероятно, избегает массовых наказаний за антисемитизм в Дагестане из-за опасений, что они разожгут недовольство против самого Кремля,

– резюмировали аналитики ISW.

Некоторые российские ультранационалисты подвергли критике призывы к снисходительности к участникам погромов, поскольку в Дагестане напряженность будет только расти из-за отсутствия контроля Кремля над информационным пространством.

Что этому предшествовало