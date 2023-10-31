У Дагестані був справжній погром, який не виник просто так, його готували. Про це 24 Каналу розповів редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, зауваживши, що є кілька версій, чому так сталося.

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За словами Шлеймовича, натовп мітингувальників міг бути організованим, тому цьому ніхто не перешкоджав. Друга версія говорить про те, що верховна влада у Росії втрачає контроль над територією. Це може бути наслідком того жаху, в якому загрузла країна, відколи вирішила напасти на Україну.

Правоохоронні органи Росії мали відреагувати значно раніше, як тільки відбулися перші мітинги та обшуки в готелі, де нібито проживали євреї, але ніхто нічого не зробив.

Ми говоримо про натовп, який почав публікувати номера телефонів і адреси ізраїльтян, пішов на дома, були відео, на яких люди стоять під будинками й намагаються викликати когось з квартир,

– зауважив Еміль Шлеймович.

Він додав, що погром завжди наростає, як сніжна лавина, збираючи тих, хто немає куди спрямувати свої сили й невеликі таланти.

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Євреям у Росії загрожує небезпека

Ізраїльтяни під час погрому були заблоковані в аеропорту. Декого з них виводили люди з автоматами, садили в гелікоптер і вивозили. Були й ті, хто перебував в автобусі, коли на нього напали. Натовп вибив вікна, через це жінка з дитиною отримали поранення від уламків скла.

Взагалі аеропорт є стратегічним об'єктом. Рівень захисту всього, що є в Росії просто вражає. Я думаю, в африканських країнах стратегічні об'єкти захищені краще,

– сказав Шлеймович.

Російські телеграм-канали "розганяли" цю ситуацію. У деяких групах були публікації про те, де можна знайти євреїв, їхніх дітей. Такі дописи ніхто не блокував, хоча вони ставили під загрозу життя людей. Особи, які це робили, мають бути встановлені.

У Дагестані проживає приблизно 2 тисячі євреїв, в основному це літні люди. Сьогодні Ізраїль разом з російською владою перевіряє можливість їхньої евакуації,

– додав Шлеймович.

Щодо заяв росіян про нібито "український слід", то, на думку Шлеймовича, вони звучать, як похвала нашим спецслужбам. Адже за логікою окупантів, одна відносно невелика українська спецслужба змогла зірвати ситуацію в цілому регіоні.

Тоді потрібно переглядати, як працює контррозвідка Росії. Бо вона не може впоратися з такими загрозами й 29 жовтня всі це побачили,

– сказав журналіст.

Насправді ситуація значно простіша – антисемітські настрої в Росії стримували до певного рівня. Уже дуже давно люди, які знають про цю ситуацію, закликали євреїв покинути країну, бо там небезпечно. Треба розуміти, що це стосується не тільки Дагестану, адже в інших частинах Росії ситуація не краща. Навіть відбувалися мітинги, на яких збирали підписи, щоб не пускати біженців з Ізраїлю.

"Це абсолютна ксенофобія, яку мали зупинити одразу, але немає ніякої реакції, а тим більше затриманих", – наголосив редактор ізраїльського порталу "Деталі".

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