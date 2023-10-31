Під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував обвинувачення влади Росії в тому, що Україна нібито причетна до антиєврейських погромів у Дагестані.

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У США прокоментували заяви Росії

Міллер зазначив, що заяви росіян щодо ситуації у Махачкалі є абсурдними.

Я бачив їхні коментарі про те, що вони звинувачують Україну. Це абсурд, звичайно ж,

– сказав речник Держдепу США.

Він додав, що США закликають Росію до відповідальності за заворушення в аеропорту Махачкали проти ізраїльських пасажирів. Також Штати вимагають від російської влади забезпечити безпеку євреїв у Росії.

Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, притягнути до відповідальності всіх причетних і забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв в Росії... Ми засуджуємо насильницькі антисемітські заходи, про які надходять повідомлення з Росії, і які загрожують ізраїльтянам та євреям,

– додав Міллер.

Що передувало