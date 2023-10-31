Во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал обвинение властей России в том, что Украина якобы причастна к антиеврейским погромам в Дагестане.

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В США прокомментировали заявления России

Миллер отметил, что заявления россиян относительно ситуации в Махачкале абсурдны.

Я видел их комментарии о том, что они обвиняют Украину. Это абсурд, конечно же,

– сказал спикер Госдепа США.

Он добавил, что США призывают Россию к ответственности за беспорядки в аэропорту Махачкалы против израильских пассажиров. Также Штаты требуют от российских властей обеспечить безопасность евреев в России.

Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, привлечь к ответственности всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

– добавил Миллер.

У Байдена тоже отреагировали на русский абсурд

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал российские обвинения в сторону Запада из-за погромов в Дагестане "классической риторикой Кремля".

Когда в вашей стране происходит что-то плохое, вы вините кого-то другого, вините в этом внешнее влияние,

– заявил Кирби.

Он добавил, что ни одна страна Запада не имела отношения к этим событиям. Кирби подчеркнул, что обвинение со стороны России это просто ненависть, фанатизм и устрашение.

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