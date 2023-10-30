На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками у Росії відбулися антисемітські протести мусульман на підтримку Сектора Гази. Путін заявив, що на акції дагестанців підбурили "через соціальні мережі з території України руками агентури західних спецслужб".

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Путін запропонував свій спосіб "допомоги" палестинцям

30 жовтня російський диктатор, коментуючи події в аеропорту Махачкали, традиційно звинуватив США. За його словами, нібито саме Вашингтон – "корінь зла", який стоїть "і за трагедією палестинців, і за бійнею на Близькому Сході, і за конфліктом в Україні".

Путін зазначив, що, мовляв, усі світові незгоди можна вирішити, воюючи в Україні. Саме так, на думку очільника Кремля, мусульмани Росії можуть допомогти мусульманам із Сектора Гази.

Також він додав, що ключем до вирішення конфлікту на Близькому Сході є створення незалежної палестинської держави.

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