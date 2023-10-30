На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками у Росії відбулися антисемітські протести мусульман на підтримку Сектора Гази. Путін заявив, що на акції дагестанців підбурили "через соціальні мережі з території України руками агентури західних спецслужб".
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Путін запропонував свій спосіб "допомоги" палестинцям
30 жовтня російський диктатор, коментуючи події в аеропорту Махачкали, традиційно звинуватив США. За його словами, нібито саме Вашингтон – "корінь зла", який стоїть "і за трагедією палестинців, і за бійнею на Близькому Сході, і за конфліктом в Україні".
Путін зазначив, що, мовляв, усі світові незгоди можна вирішити, воюючи в Україні. Саме так, на думку очільника Кремля, мусульмани Росії можуть допомогти мусульманам із Сектора Гази.
Також він додав, що ключем до вирішення конфлікту на Близькому Сході є створення незалежної палестинської держави.
У Махачкалі розгорілися антиєврейські протести: як реагував світ
- 29 жовтня в Махачкалі натовп місцевих жителів заполонив аеропорт, куди мав прибути рейс з Тель-Авіва. У телеграм-каналах поширювали інформацію, що начебто на цьому літаку перебувають єврейські біженці. Дагестанці зупиняли автівки, які виї;джали з летовища, аби знайти євреїв. Також вони зупиняли людей і перевіряли у них паспорти. Коли літак прибув, вони прорвалися на злітно-посадкову смугу і навіть намагалися потрапити на борт по крилу. Врешті-решт, силовикам вдалося відтіснити мітингувальників на площу перед аеропортом. У результаті сутичок кілька людей постраждали, 60 були затримані.
- У вечірньому зверненні до українців Зеленський заявив, що випадок у Махачкалі є частиною поширеної в Росії культури ненависті до інших націй.
- У США жорстко засудили події в Махачкалі. Там закликали захистити громаду євреїв у Росії.
- У НАТО зазначили, що єврейські погроми – результат російської пропаганди, яка розпалює ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю.