На фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими боевиками в России прошли антисемитские протесты мусульман в поддержку Сектора Газа. Путин заявил, что на акции дагестанцев подстрекали "через социальные сети с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".
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Путин предложил свой способ "помощи" палестинцам
30 октября российский диктатор, комментируя происходящее в аэропорту Махачкалы, традиционно обвинил США. По его словам, якобы именно Вашингтон – "корень зла", который стоит "и за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке, и за конфликтом в Украине".
Путин отметил, что все мировые несогласия можно решить, воюя в Украине. Именно так, по мнению главы Кремля, мусульмане России могут помочь мусульманам из Сектора Газа.
Также он добавил, что ключом к разрешению конфликта на Ближнем Востоке является создание независимого палестинского государства.
В Махачкале разгорелись антиеврейские протесты: как реагировал мир
- 29 октября в Махачкале толпа местных жителей заполонила аэропорт, куда должен прибыть рейс из Тель-Авива В телеграмм-каналах распространяли информацию, что якобы в этом самолете находятся еврейские беженцы. Дагестанцы останавливали автомобили, которые выезжали из аэродрома, чтобы найти евреев. Также они останавливали людей и проверяли паспорта. Когда самолет прибыл, они прорвались на взлетно-посадочную полосу и даже пытались попасть на борт по крылу. В конце концов силовикам удалось оттеснить митингующих на площадь перед аэропортом. В результате столкновений несколько человек пострадали, 60 были задержаны.
- В вечернем обращении к украинцам Зеленский заявил, что случай в Махачкале является частью распространенной в России культуры ненависти к другим нациям.
- В США жестко осудили события в Махачкале. Там призвали защитить общину евреев в России.
- В НАТО отметили, что еврейские погромы – результат российской пропаганды, разжигающей ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю.