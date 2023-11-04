Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что такие протесты являются давней историей, известной еще со времен Советского Союза. По его словам, некогда подобные демонстрации организовал комитет государственной безопасности.

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В Советском Союзе организация таких событий не отнимала много времени. Если речь идет о мусульманских регионах, то это делалось через мечети. Почти все священники, чтобы получить должность, должны были пройти через КГБ. Там их вербовали и принуждали писать заявления о сотрудничестве.

Организовать схожее действо очень просто. Надо только дать команду объявлять проповеди антисемитского содержания,

– рассказал Игорь Яковенко.

Красноречивый тот факт, что демонстрации против евреи были даже в тех российских регионах, где евреи никогда не проживали. Интересно, почему россияне не выходили с протестами, когда Владимир Путин убивал их братьев по вере в Сирии. Ведь сегодня город Алеппо практически стерт с лица земли из-за российских бомбардировок.

Люди, которые никогда в жизни не видели евреев, выходят и говорят: "Спасите нас от евреев",

– заметил Яковенко.

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Так же можно выступить против Китая, где угнетают мусульман, но в России этого никто не делает. Китайцев не ищут по самолетам.

"Логика этого всего понятна и очевидно, что ничего подобного Украина не могла организовать – это свое, родное ФСБ", – подытожил Яковенко.

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