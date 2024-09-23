Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зазначивши, що Керімова підтримує сам Владімір Путін. Тому дії Кадирова на боці Бакальчука можуть загострити відносини так званого глави Чечні з очільником Кремля.

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Кадирівці "зламали зуби"

Путін не вперше бере участь в переділі власності в Росії. В цьому конфлікті він лобіює інтереси Керімова та Тетяни Бакальчук – власниці компанії Wildberries, яка коштує мільярди доларів.

Росія – це приватна власність кріпосника Путіна, і він контролює в ній, зокрема, економічні процеси,

– підкреслив політолог.

В цій історії, за його словами, вперше зайшла коса на камінь: Владислав Бакальчук залучив до цього переділу самого Рамзана Кадирова. Зараз вже зрозуміло, що кадирівці "зламали зуби", адже за результатами захоплення самого Бакальчука та чеченців, які йому допомагали, затримали.

Проте Тетяна Бакальчук вистояла і продовжує контролювати компанію. Наразі, принаймні в Москві, люди Путіна, зокрема, мільярдер Керімов, який вже давно сплачує сім'ї очільника Кремля, виявились сильнішими. Кадирівцям вперше за багато років дали відсіч та посадили,

– наголосив він.

Це, на його думку, цікава ситуація з погляду на відносини Кадирова та Путіна. Очільник Кремля може вирішити, що Кадиров почав йому хамити.

З самого початку було зрозуміло, що угода, яку намагаються зірвати кадирівці, схвалив особисто Путін. Не знати цього Кадиров не міг, проте після того, як йому сказали, щоб він туди не ліз, він все одно відправляє своїх бійців на штурм, а фактично рейдерське захоплення, офісу Wildberries.

Путіна це може розізлити, адже намагання силовим шляхом скасувати його рішення є свавіллям з боку Кадирова,

– впевнений Ігор Ейдман.

Нагадаємо, що в центрі Москви біля офісу маркетплейса Wildberries 18 вересня сталася стрілянина під час спроби захоплення компанії Владиславом Бакальчуком разом з кадирівцями. Внаслідок цього загинуло 2 охоронці і 7 людей зазнали поранення. Самого Бакальчука затримала поліція, але згодом його відпустили. Загалом у справі щодо стрілянини біля офісу Wildberries отримали звинувачення понад 30 фігурантів, зокрема і Бакальчук.